ICC ODI Bowling Ranking: मौजूदा समय में दुनिया में एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज हैं। इसमें जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड जैसे खतरनाक गेंदबाज शामिल हैं, लेकिन बुधवार 20 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने जो ताजा रैंकिंग जारी की है, वह चौंकाने वाली है। वनडे गेंदबाजों की नई रैंकिंग में टॉप-10 में पूरी तरह से स्पिनरों का दबदबा है। इस इस लिस्ट में 9 स्पिनर हैं। जबकि एक तेज गेंदबाज ही शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची में जगह बनाने में सफल हो सका है। आइये जानते वह पेसर कौन है और कौन से देश का है।
आईसीसी की ओर से जारी की गई वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष दस गेंदबाजों की सूची में तेज गेंदबाज के रूप में सिर्फ पेसर न्यूजीलैंड के मैट हेनरी हैं। हेनरी इस लिस्ट में 622 अंकों के साथ सातवें पायदान पर हैं। वनडे की शीर्ष दस गेंदबाजों की सूची में सिर्फ एक तेज गेंदबाज के होने का सबसे बड़ा कारण वनडे क्रिकेट में मैचों की घटती संख्या को माना जा रहा है, क्योंकि मौजूदा दौर में एकदिवसीय क्रिकेट की तुलना में टेस्ट और टी20 को बढ़ावा दिया जा रहा है।
बुधवार को जारी शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची पर नजर डालें तो दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज दो स्थान की छलांग लगाते हुए 687 अंक के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के महेश तीक्षणा और भारत के कुलदीप यादव को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। तीक्षणा दूसरे तो कुलदीप तीसरे स्थान पर चले गए हैं।
नामीबिया के बर्नार्ड स्कोल्ट्ज चौथे, अफगानिस्तान के राशिद खान पांचवें, न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर छठे, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी सातवें, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा आठवें, भारत के रवींद्र जडेजा नौवें और ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा दसवें स्थान पर हैं।
बता दें कि टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट के संन्यास के बाद मैट हेनरी न्यूजीलैंड के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं। वह लंबे समय से टीम के साथ जुड़े हुए हैं और तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। हाल में जिम्बाब्वे में आयोजित ट्राई टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए फाइनल में हेनरी ने घातक गेंदबाजी के दम पर आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को चैंपियन बनाया था। 33 वर्षीय के हेनरी ने 32 टेस्ट में 136, 91 वनडे में 165 और 25 टी20 में 37 विकेट अपने नाम किए हैं।