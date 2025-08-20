Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC ODI Bowling Ranking में टॉप-10 में 9 स्पिनर, कौन है एकमात्र तेज गेंदबाज? देखें पूरी लिस्‍ट

ICC ODI Bowling Ranking: ICC ने बुधवार को वनडे और टी20 की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग काफी चौंकाने वाली है। टॉप-10 गेंदबाजों में 9 स्पिनर हैं तो सिर्फ एक तेज गेंदबाज ही इस लिस्‍ट में जगह बना सका है।

भारत

lokesh verma

Aug 20, 2025

ICC ODI Bowling Ranking
भारतीय बल्‍लेबाज का विकेट लेने की खुशी मनाते न्‍यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी। (फोटो सोर्स: IANS)

ICC ODI Bowling Ranking: मौजूदा समय में दुनिया में एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज हैं। इसमें जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड जैसे खतरनाक गेंदबाज शामिल हैं, लेकिन बुधवार 20 अगस्‍त को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने जो ताजा रैंकिंग जारी की है, वह चौंकाने वाली है। वनडे गेंदबाजों की नई रैंकिंग में टॉप-10 में पूरी तरह से स्पिनरों का दबदबा है। इस इस लिस्‍ट में 9 स्पिनर हैं। जबकि एक तेज गेंदबाज ही शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची में जगह बनाने में सफल हो सका है। आइये जानते वह पेसर कौन है और कौन से देश का है।

न्यूजीलैंड के मैट हेनरी अकेले तेज गेंदबाज

आईसीसी की ओर से जारी की गई वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष दस गेंदबाजों की सूची में तेज गेंदबाज के रूप में सिर्फ पेसर न्यूजीलैंड के मैट हेनरी हैं। हेनरी इस लिस्‍ट में 622 अंकों के साथ सातवें पायदान पर हैं। वनडे की शीर्ष दस गेंदबाजों की सूची में सिर्फ एक तेज गेंदबाज के होने का सबसे बड़ा कारण वनडे क्रिकेट में मैचों की घटती संख्या को माना जा रहा है, क्‍योंकि मौजूदा दौर में एकदिवसीय क्रिकेट की तुलना में टेस्ट और टी20 को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

ICC Rankings: ODI में महाराज बने नंबर-1 तो T20 में तूफानी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाई लंबी छलांग
क्रिकेट
ICC Rankings

केशव महाराज टॉप पर काबिज

बुधवार को जारी शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची पर नजर डालें तो दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज दो स्थान की छलांग लगाते हुए 687 अंक के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के महेश तीक्षणा और भारत के कुलदीप यादव को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। तीक्षणा दूसरे तो कुलदीप तीसरे स्थान पर चले गए हैं।

रवींद्र जडेजा नौवें पायदान पर

नामीबिया के बर्नार्ड स्कोल्ट्ज चौथे, अफगानिस्तान के राशिद खान पांचवें, न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर छठे, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी सातवें, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा आठवें, भारत के रवींद्र जडेजा नौवें और ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्‍पा दसवें स्थान पर हैं।

हेनरी आखिरी ओवर में जिताया था मैच

बता दें कि टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट के संन्यास के बाद मैट हेनरी न्यूजीलैंड के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं। वह लंबे समय से टीम के साथ जुड़े हुए हैं और तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। हाल में जिम्बाब्वे में आयोजित ट्राई टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए फाइनल में हेनरी ने घातक गेंदबाजी के दम पर आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को चैंपियन बनाया था। 33 वर्षीय के हेनरी ने 32 टेस्ट में 136, 91 वनडे में 165 और 25 टी20 में 37 विकेट अपने नाम किए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

20 Aug 2025 04:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC ODI Bowling Ranking में टॉप-10 में 9 स्पिनर, कौन है एकमात्र तेज गेंदबाज? देखें पूरी लिस्‍ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.