ICC ODI Bowling Ranking: मौजूदा समय में दुनिया में एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज हैं। इसमें जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड जैसे खतरनाक गेंदबाज शामिल हैं, लेकिन बुधवार 20 अगस्‍त को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने जो ताजा रैंकिंग जारी की है, वह चौंकाने वाली है। वनडे गेंदबाजों की नई रैंकिंग में टॉप-10 में पूरी तरह से स्पिनरों का दबदबा है। इस इस लिस्‍ट में 9 स्पिनर हैं। जबकि एक तेज गेंदबाज ही शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची में जगह बनाने में सफल हो सका है। आइये जानते वह पेसर कौन है और कौन से देश का है।