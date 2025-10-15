ICC Ranking: इब्राहिम जादरान ने लगाई लंबी छलांग, खतरे में गिल की नंबर 1 पोजीशन, राशिद और उमरजई बने नंबर-1

ICC Rankings: आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में आठ विकेट लेने के बाद सात स्थान ऊपर चढ़कर अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 175 रन बनाने के बाद दो स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि केएल राहुल 38 और नाबाद 58 रनों की पारियों की बदौलत दो स्थान ऊपर चढ़कर 33वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जोमेल वारिकन और कप्तान रोस्टन चेज दो और चार स्थान ऊपर चढ़कर 30वें और 57वें स्थान पर पहुंच गए हैं।