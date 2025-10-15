ICC Ranking: इब्राहिम जादरान ने लगाई लंबी छलांग, खतरे में गिल की नंबर 1 पोजीशन, राशिद और उमरजई बने नंबर-1

भारत को मैच जिताने के बाद शुभमन गिल के साथ पवेलियन लौटते कप्तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)
ICC Rankings: आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में आठ विकेट लेने के बाद सात स्थान ऊपर चढ़कर अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 175 रन बनाने के बाद दो स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि केएल राहुल 38 और नाबाद 58 रनों की पारियों की बदौलत दो स्थान ऊपर चढ़कर 33वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जोमेल वारिकन और कप्तान रोस्टन चेज दो और चार स्थान ऊपर चढ़कर 30वें और 57वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों में शाई होप (34 स्थान ऊपर चढ़कर 66वें स्थान पर) और जॉन कैंपबेल (छह स्थान ऊपर चढ़कर 68वें स्थान पर) शामिल हैं, जिन्होंने दूसरी पारी में शतक बनाए थे। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान अबु धाबी में बांग्लादेश पर 3-0 की श्रृंखला जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद पुरुष वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर लौट आए हैं।
दूसरे मैच में पांच विकेट सहित सीरीज में 11 विकेट लेने वाले राशिद पांच स्थान ऊपर चढ़कर 710 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं, जो दूसरे स्थान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज से 30 अंक अधिक है।
राशिद सितंबर 2018 में पहली बार नंबर 1 बने थे और आखिरी बार नवंबर 2024 में इस स्थान पर पहुंचे थे।
तेज गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई ने सीरीज में सात विकेट लेकर 19 स्थानों की छलांग लगाकर करियर की सर्वश्रेष्ठ 21वीं रैंकिंग हासिल की है, जबकि बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज (चार स्थान ऊपर 24वें स्थान पर) और तनज़ीम हसन साकिब (24 स्थान ऊपर 67वें स्थान पर) भी गेंदबाजी रैंकिंग में ऊपर आए हैं।
बल्लेबाजी रैंकिंग में, इब्राहिम जदरान आठ स्थानों की छलांग लगाकर करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कुल 213 रन बनाकर शीर्ष स्कोरिंग की और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता। उन्होंने किसी भी अफग़ान खिलाड़ी द्वारा अब तक की सर्वोच्च बल्लेबाजी रेटिंग हासिल की है, जो पिछले नवंबर में हासिल किए गए रहमानुल्लाह गुरबाज के 686 अंकों से आगे है, और उनका दूसरा स्थान उनके देश के किसी भी वनडे बल्लेबाज द्वारा प्राप्त सर्वोच्च रैंकिंग भी है।
रहमानुल्लाह (दो स्थान ऊपर चढ़कर 16वें स्थान पर) और बांग्लादेश के तौहीद हृदॉय (सात स्थान ऊपर चढ़कर 42वें स्थान पर) और मोहम्मद नबी (छह स्थान ऊपर चढ़कर 50वें स्थान पर) की जोड़ी भी बल्लेबाजी रैंकिंग में ऊपर पहुंची है।
अजमतुल्लाह और राशिद ने वनडे रैंकिंग में भी सुधार किया है। अजमतुल्लाह शीर्ष स्थान पर वापस आ गए हैं जबकि राशिद चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। अजमतुल्लाह का नंबर 1 के रूप में यह दूसरा कार्यकाल है, इससे पहले वह इस साल फरवरी से अगस्त तक शीर्ष पर रहे थे।
