IPL 2026 में नहीं खुला खाता पर ICC अवॉर्ड की रेस में सबसे आगे! संजू और बुमराह ने पूरी दुनिया को चौंकाया

संजू सैमसन के लिए मार्च का महीना किसी सपने जैसा रहा। वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में भले ही उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने इतिहास रच दिया। सुपर 8 के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ वो 97 रन पर नाबाद रहे। फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन बनाए थे। आखिर में फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर से 89 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। संजू ने टीम को वर्ल्ड कप भी जिताया और साथ ही 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब भी अपने नाम किया।