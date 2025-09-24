Patrika LogoSwitch to English

ICC ने एशिया कप के बीच इस देश को दिया सबसे बड़ा झटका, क्रिकेट बोर्ड को ही किया सस्‍पेंड, सामने आई ये वजह 

ICC Suspends USA Cricket Membership: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने प्रशासनिक मुद्दों पर अमेरिका क्रि‍केट बोर्ड (USA Cricket) की सदस्यता निलंबित कर दी है। हालांकि यूएसए की टीमें लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भाग ले सकेंगी।

भारत

lokesh verma

Sep 24, 2025

ICC President Jay Shah
ICC President Jay Shah (Photo Credit - IANS)

ICC Suspends USA Cricket Membership: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पिछले एक साल मामलों की गहन समीक्षा और प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत के बाद प्रशासनिक मुद्दों को देखते हुए यूएसए क्रिकेट (USA Cricket) की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। 2024 की आईसीसी वार्षिक आम बैठक के दौरान आईसीसी सदस्यता मानदंडों का पालन न करने के लिए यूएसए क्रिकेट को नोटिस दिया गया था और चीजों को व्यवस्थित करने के लिए 12 महीने का समय भी दिया गया था। लेकिन, यूएसए क्रिकेट में चीजें नहीं सुधर सकीं। इस वजह से आईसीसी ने उसकी सदस्यता निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया।

यूएसए क्रिकेट बार-बार कर रहा दायित्‍वों का उल्लंघन 

आईसीसी ने मंगलवार देर रात एक बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले अपनी बैठक के दौरान आईसीसी बोर्ड की ओर से यह निर्णय लिया गया है। आईसीसी के संविधान के तहत आईसीसी सदस्य के रूप में यूएसए क्रिकेट अपने दायित्वों का बार-बार और निरंतर उल्लंघन कर रहा था। इस वजह से उसे निलंबित कर दिया गया है। इसमें कार्यात्मक शासन संरचना को लागू करने में विफलता, संयुक्त राज्य अमेरिका ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (USOPC) के साथ नेशनल गवर्निंग बॉडी का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की कमी और संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में क्रिकेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कारवाई शामिल हैं।

2028 के ओलंपिक में यूएसए की राष्ट्रीय टीमें लेंगी हिस्‍सा

लॉस एंजिल्स में 2028 ओलंपिक खेलों के लिए टी20 फॉर्मेट में क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी तय है, जो यूएसए क्रिकेट के अधिकार क्षेत्र में आता है। आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया है कि यूएसए की राष्ट्रीय टीमें लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों (LA28) की तैयारियों समेत आईसीसी आयोजनों में भाग लेने का अपना अधिकार बरकरार रखेंगी। खिलाड़ियों को निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने और ओलंपिक में शामिल होने की दिशा में गति बनाए रखने के लिए यूएसए की राष्ट्रीय टीमों के प्रबंधन और प्रशासन की अस्थायी रूप से आईसीसी या उसके नामित प्रतिनिधि देखरेख करेंगे।

आईसीसी ने कहा कि ये यह दृष्टिकोण यूएसए में क्रिकेटरों के हितों को बनाए रखने और एक उच्च-प्रदर्शन एवं खिलाडि़यों के विकास कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए आईसीसी की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो यूएसए का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के कद और क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करेगा।

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC ने एशिया कप के बीच इस देश को दिया सबसे बड़ा झटका, क्रिकेट बोर्ड को ही किया सस्‍पेंड, सामने आई ये वजह 

