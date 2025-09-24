आईसीसी ने मंगलवार देर रात एक बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले अपनी बैठक के दौरान आईसीसी बोर्ड की ओर से यह निर्णय लिया गया है। आईसीसी के संविधान के तहत आईसीसी सदस्य के रूप में यूएसए क्रिकेट अपने दायित्वों का बार-बार और निरंतर उल्लंघन कर रहा था। इस वजह से उसे निलंबित कर दिया गया है। इसमें कार्यात्मक शासन संरचना को लागू करने में विफलता, संयुक्त राज्य अमेरिका ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (USOPC) के साथ नेशनल गवर्निंग बॉडी का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की कमी और संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में क्रिकेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कारवाई शामिल हैं।