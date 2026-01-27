बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालने के बाद ICC ने दिया एक और झटका, रिजेक्ट किया मीडिया एक्रिडिएशन

डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई पत्रकारों ने दावा किया कि कई बांग्लादेशी फोटो जर्नलिस्ट को शुरू में 20 और 21 जनवरी को मंजूरी वाले ईमेल मिले थे, लेकिन बाद में उनके एक्रिडिएशन रद्द कर दिए गए। रिपोर्ट में बीसीबी मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन के हवाले से दावा किया गया है कि बांग्लादेश के 80-90 पत्रकारों ने एक्रिडिएशन के लिए आवेदन किया था। अमजद ने कहा, “जहां तक मुझे पता है, सभी बांग्लादेशी पत्रकारों को रिजेक्ट कर दिया गया था। इस साल करीब 80-90 पत्रकारों ने आवेदन किया था, लेकिन किसी को भी एक्रिडिएशन नहीं मिला।”