ICC की पाकिस्तान को खुली चेतावनी: नहीं खेलने मिलेगी द्विपक्षीय सीरीज़, एशिया कप से बाहर, लगेगी PSL में विदेशी खिलाड़ियों की NOC पर भी रोक!

पीसीबी ने आईसीसी से यह भी अपील की है कि बांग्लादेश के लिए हाइब्रिड मॉडल पर विचार किया जाए, जैसा पाकिस्तान के मामले में किया गया था। इसी मॉडल के तहत पाकिस्तान अपने सभी टी20 विश्व कप मैच कोलंबो में खेल रहा है। नक़वी ने कहा, “बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह आईसीसी का पूर्ण सदस्य है। अगर पाकिस्तान और भारत को इस तरह की सुविधा दी जा सकती है, तो बांग्लादेश को भी वही अधिकार मिलने चाहिए। कोई भी देश दूसरे पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता।”