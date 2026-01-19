ICC ने बांग्लादेश को दिया 21 जनवरी तक का अल्टीमेटम! अब भारत आने से इनकार किया तो ये नई टीम खेलेगी T20 वर्ल्ड कप

बता दें कि सभी 20 टीमों के साथ शेयर किए गए एक स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन में भारत के कुल खतरे के स्तर को मध्यम से उच्च के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो पिछले ग्लोबल इवेंट्स के समान है। लेकिन, बांग्लादेश के लिए कोई सीधा जोखिम नहीं बताया गया है। आईसीसी ने यह बात बार-बार कही है, फिर भी बीसीबी बांग्लादेश सरकार के समर्थन से अपनी बात पर अड़ा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्‍प होगा कि बांग्‍लादेश के रुख में नरमी आती है या फिर स्‍कॉटलैंड उसकी जगह लेगा।