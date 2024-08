बांग्लादेश में राजनीतिक तख्तापलट के बाद T20 वर्ल्ड कप होगा भारत में शिफ्ट? ICC का बड़ा बयान

ICC Women’s T20 World Cup 2024 may be Shifted to India: बांग्लादेश में सरकार विरोधी आंदोलन और राजनीतिक तख्तापलट के बाद ICC women’s T20 world cup 2024 भारत में शिफ्ट हो सकता है। इस टूर्नामेंट में अब बेहद कम समय बचा है। ऐसे में तैयारियों के लिहाज से भारत का दावा सबसे अधिक मजबूत नजर आ रहा है।