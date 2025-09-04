Patrika LogoSwitch to English

इंटरनेशनल लीग टी20 के चौथे सीजन के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब से खेले जाएंगे मुकाबले

ILT20 2026 Schedule: आईएलटी20 के चौथे सीजन के शेड्यूल सामने आ गया है। पहला मुकाबला 2 दिसंबर 2025 को तो फाइनल 4 जनवरी 2026 को खेला जाएगा। इस बार आईएलटी20 में भारतीय स्पिनर आर अश्विन भी नजर आ सकते हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 04, 2025

ILT20 2026 Schedule
इंटरनेशनल लीग टी20 में मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)

ILT20 2026 Schedule: इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) के चौथे सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। लीग का आगाज 2 दिसंबर 2025 को होगा जबकि समापन 4 जनवरी 2026 को होगा। टी20 विश्व कप 2026 से टकराव से बचने के लिए पिछले सीजन की तुलना में इस बार आईएलटी20 का शेड्यूल एक महीने पहले निर्धारित किया गया है। आईएलटी20 2026 में कुल 34 मैच खेले जाएंगे। छह टीमें अबू धाबी नाइट राइडर्स, दुबई कैपिटल्स, गल्फ जायंट्स, डेजर्ट वाइपर्स, एमआई एमिरेट्स और शारजाह वॉरियर्स खिताब के लिए आमने-सामने होंगी। सभी मैच तीन स्टेडियम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

लीग स्टेज में खेले जाएंगे 30 मैच

लीग स्टेज में 30 मैच होंगे, इसके बाद चार प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंगे। एलिमिनेटर और फाइनल दुबई में होंगे। क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 अबू धाबी और शारजाह में आयोजित किए जाएंगे। मुकाबले स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे) शुरू होंगे।

पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन दुबई कैपिटल्स बनाम डेजर्ट वाइपर्स

पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच होगा। आईएलटी20 और एसए20 का अगला सीजन एक दूसरे से टकराएगा। एसए20 26 दिसंबर से शुरू होगी। ऐसे में दोनों लीग का हिस्सा खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ सकती है। अब यह खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा कि वे किस लीग को प्राथमिकता देते हैं। आईएलटी20 लीग भारतीय फैंस के लिए और रोमांचक हो सकती है।

आईएलटी20 में आर अश्विन आ सकते हैं नजर

हाल ही में आईपीएल को अलविदा कहने वाले ऑफ स्पिनर आर अश्विन लीग का हिस्सा बन सकते हैं। अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लेते हुए कहा था कि वह दूसरे अवसरों को तलाशना चाहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि वह भारत के बाहर खेली जाने वाली टी20 लीग खेल सकते हैं। बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों को दूसरी लीग खेलने की इजाजत नहीं देती है।

Published on:

04 Sept 2025 07:08 am

Hindi News / Sports / Cricket News / इंटरनेशनल लीग टी20 के चौथे सीजन के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब से खेले जाएंगे मुकाबले

