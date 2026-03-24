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वे मुझे तोड़ नहीं सकते, इसलिए मेरी पत्नी के साथ… इमरान खान ने पहली बार बताया पाकिस्तान की जेल का सच

Imran Khan alleges cruel jail treatment of wife: आंखों की रोशनी कम होने पर इलाज करा रहे पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने पहली बार पाकिस्‍तान की जेल के भीतर का सच बताया है। इमरान ने बताया कि वे जानते हैं कि वे मुझे तोड़ नहीं सकते, इसलिए वे मेरी पत्नी बुशरा बीबी के साथ अमानवीय व्‍यवहार करते, ताकि वे मुझे ब्लैकमेल कर सकें।

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भारत

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lokesh verma

Mar 24, 2026

Imran Khan alleges cruel jail treatment of wife

इमरान खान पाकिस्तान की आदियाला जेल में बंद हैं। (PC: AI)

Imran Khan alleges cruel jail treatment of wife: पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री
इमरान खान अपने बेटे को ईद पर किए गए एक फोन कॉल के दौरान जेल में अपनी पत्नी के साथ हो रहे क्रूर बर्ताव से दुखी नजर आए। उन्‍होंने कहा कि जेल में उनकी पत्नी बुशरा बीबी के साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। अधिकारी उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनकी पत्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आंखों की रोशनी कम होने की चिंताओं के सामने आने के बाद से यह उनका पहला सार्वजनिक संदेश है। सोमवार को उन्हें आंखों में इंजेक्शन का तीसरा राउंड दिया गया।

'इस देश के जजों को खुद पर शर्म आनी चाहिए'

ईद के मौके पर अपने बेटे कासिम खान के साथ शनिवार को फोन पर बातचीत के दौरान इमरान ने एक कड़ा बयान जारी कर पाकिस्तान की न्यायपालिका की आलोचना की। ये टिप्पणियां बाद में कासिम ने सार्वजनिक की हैं।
'द इंडिपेंडेंट' में रिपोर्ट के अनुसार, इमरान ने कहा कि इस देश के जजों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। हम बार-बार न्यायपालिका के पास गए हैं, लेकिन उन्होंने निजी फायदे के लिए अपनी आत्मा बेच दी है।

'वे जानते हैं कि वे मुझे तोड़ नहीं सकते'

वे जानते हैं कि वे मुझे तोड़ नहीं सकते, इसलिए वे मेरी पत्नी के साथ क्रूर बर्ताव करते हैं। वे बुशरा बीबी के साथ इस अमानवीय बर्ताव की इजाजत कैसे दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे मुझे ब्लैकमेल कर सकें?

भ्रष्टाचार के मामलों में जेल बंद हैं इमरान

बता दें कि इमरान और उनकी बीबी फिलहाल भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। ये मामले एक प्रॉपर्टी ट्रस्ट और कथित तौर पर महंगे तोहफे लेने से जुड़े हैं। दिसंबर 2024 में दोनों को एक अलग मामले में नई सजा सुनाई गई, जिससे उनकी जेल की अवधि और बढ़ गई। बुशरा बीबी जनवरी से अदियाला जेल में बंद हैं।

बुशरा बीबी को पूरी तरह से एकांत में रखा जाता है'

इमरान का आरोप है कि उन्हें पूरी तरह से एकांत में रखा जाता है, सिवाय हफ्ते में 30 मिनट के जब वे मेरे साथ होती हैं। कई बार तो वह समय भी नहीं दिया जाता। वहीं, इमरान खुद अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं, जब उन्हें संसदीय प्रस्ताव के जरिए उनके पद से हटा दिया गया था। बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं के बीच इस हफ्ते की शुरुआत में उन्हें दाईं आंख की रोशनी कम होने के इलाज के लिए एक और राउंड के लिए ले जाया गया था, जिसके बाद उन्हें वापस अदियाला जेल भेज दिया गया।

करीब 85 प्रतिशत चली गई थी दाईं आंख की रोशनी

डॉन की एक रिपोर्ट में एक डॉक्टर के हवाले से कहा गया कि इमरान खान ने अब तीन-खुराक वाला इलाज चक्र पूरा कर लिया है और अब उन्हें चौथा इंजेक्शन दिए जाने की संभावना कम है। उनकी लीगल टीम ने पहले बताया था कि उनकी दाईं आंख की रोशनी करीब 85 प्रतिशत चली गई है।

पूर्व क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से की मांग

इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय स्‍तर पर सभी का ध्यान खींचा है। सुनील गावस्कर और कपिल देव समेत 14 पूर्व क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इमरान खान के साथ गरिमा और बुनियादी मानवीय सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।

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Published on:

24 Mar 2026 10:32 am

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