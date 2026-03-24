वे मुझे तोड़ नहीं सकते, इसलिए मेरी पत्नी के साथ… इमरान खान ने पहली बार बताया पाकिस्तान की जेल का सच

Imran Khan alleges cruel jail treatment of wife: पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री

इमरान खान अपने बेटे को ईद पर किए गए एक फोन कॉल के दौरान जेल में अपनी पत्नी के साथ हो रहे क्रूर बर्ताव से दुखी नजर आए। उन्‍होंने कहा कि जेल में उनकी पत्नी बुशरा बीबी के साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। अधिकारी उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनकी पत्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आंखों की रोशनी कम होने की चिंताओं के सामने आने के बाद से यह उनका पहला सार्वजनिक संदेश है। सोमवार को उन्हें आंखों में इंजेक्शन का तीसरा राउंड दिया गया।