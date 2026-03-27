जेल में मरना मंजूर, पर झुकना नहीं! – इमरान खान के बेटों का बड़ा खुलासा, ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर टी-शर्ट देख मचा बवाल!

साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के बीच चल रहे इस मैच के पहले दिन सिक्योरिटी को लगा कि यह एक राजनीतिक बयान (Political Statement) है, इसलिए उन्होंने फैन को एंट्री नहीं दी। लेकिन जब मामला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) तक पहुंचा, तो उन्होंने इसकी समीक्षा की और फैसला बदल दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की जेल में जो हो रहा है, वह अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि 'मानवीय मुद्दा' (Humanitarian Issue) बन चुका है। इसलिए उस टी-शर्ट को पहनना कोई गलत बात नहीं है और उस फैन को स्टेडियम में आने की इजाजत दे दी गई।