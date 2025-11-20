Rising Asia Cup Live Streaming: कब और कितने बजे से देखें भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल? जानें पूरी डिटेल

भारत A बनाम बांग्लादेश A (फोटो- ACC)
Asia Cup Rising Stars 2025 Semifinal Live Details: दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत A का मुकाबला बांग्लादेश A से होगा। ग्रुप A से अंतिम चार में श्रीलंका और बांग्लादेश ने जगह बनाई है तो ग्रुप B से भारत और पाकिस्तान की टीमें पहुंची हैं। दूसरा सेमीफाइनल भी 21 नवंबर को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। उससे पहले दोपहर 3 बजे से भारत और बांग्लादेश की टक्कर होगी। इस मैच को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है।
बांग्लादेश ने लगातार 2 जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज किया था और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली थी लेकिन आखिरी ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उसे श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर भारतीय टीम ने जीत के साथ आगाज किया और पहले ही मैच में UAE को 148 रन से हरा दिया। हालांकि दूसरे मुकाबले में उसे पाकिस्तान ने हरा दिया। ग्रुप के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने ओमान को हराकर अंतिम चार का टिकट हासिल किया।
राइजिंग एशिया कप 2025 में भारत A और बांग्लादेश A के बीच पहला सेमीफाइनल 21 नवंबर को खेला जाएगा। यह मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर के 3 बजे शुरू होगा और आधे घंटे पहले यानी दोपहर 2.30 बजे टॉस होगा। इस मुकाबले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा Online Streaming आप सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।
भारत A: वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, नमन धीर, हर्ष दुबे, नेहाल वढेरा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), आशुतोष शर्मा, रमनदीप सिंह, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा, विजयकुमार व्यशाक, यश ठाकुर, सूर्यांश शेडगे, युद्धवीर सिंह चरक और अभिषेक पोरेल।
बांग्लादेश A: हबीबुर रहमान सोहन, जिशान आलम, जावेद अबरार, अकबर अली (विकेटकीपर), महिदुल इस्लाम अंकोन, यासिर अली, एसएम मेहरब, अबू हैदर रोनी, रकीबुल हसन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिपन मंडल, अरिफुल इस्लाम, तोफेल अहमद, शादिन इस्लाम और मृत्युंजय चौधरी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग