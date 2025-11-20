Rising Asia Cup Live Streaming: कब और कितने बजे से देखें भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल? जानें पूरी डिटेल

Asia Cup Rising Stars 2025 Semifinal Live Details: दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत A का मुकाबला बांग्लादेश A से होगा। ग्रुप A से अंतिम चार में श्रीलंका और बांग्लादेश ने जगह बनाई है तो ग्रुप B से भारत और पाकिस्तान की टीमें पहुंची हैं। दूसरा सेमीफाइनल भी 21 नवंबर को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। उससे पहले दोपहर 3 बजे से भारत और बांग्लादेश की टक्कर होगी। इस मैच को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है।