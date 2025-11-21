Patrika LogoSwitch to English

Rising Asia Cup 2025: सुपर ओवर में टीम इंडिया से हुई बड़ी गलती, बांग्लादेश ने फाइनल में बनाई जगह

India A vs Bangladesh A Highlights: राइजिंग एशिया कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश A ने भारत A को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह पक्की कर ली है, जहां उनका सामना पाकिस्तान या श्रीलंका से होगा।

Vivek Kumar Singh

Nov 21, 2025

Rising Asia Cup 2025

भारत A बनाम बांग्लादेश A (फोटो- Sony Sports Networks)

Rising Stars Asia Cup 2025 Semifinal: दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के फाइनल में बांग्लादेश ए ने अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भारत को सुपर ओवर में हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बांग्लादेश की टीम ने 6 विकेट गंवाकर 194 रन बनाए। 195 रन के लक्ष्य के जवाब में इंडिया A की टीम भी 194 रन ही बना सकी और मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में पहली दो गेंदों में 2 विकेट गिरने की वजह से बांग्लादेश को 1 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 1 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया और फाइनल का टिकट भी कन्फर्म कर लिया।

सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए नहीं आए सूर्यवंशी

16 ओवर में भारतीय टीम 156 रन बना चुकी थी और सिर्फ 4 विकेट गिरे थे। यहां से भारत A की जीत आसान लग रही थी, लेकिन 19वें ओवर में सिर्फ 5 रन आने की वजह से आखिरी ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ गया। 20वें ओवर में 16 रन की जरूरत थी और टीम इंडिया ने 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा को आउट कर मैच रोमांचक बना दिया। आखिरी गेंद पर हर्ष दुबे ने 3 रन लेकर मैच टाई कराया। सुपर ओवर में जितेश शर्मा और रमनदीप सिंह बल्लेबाजी के लिए उतरे। पहली गेंद पर जब जितेश आउट हो गए तो वैभव सूर्यवंशी की बजाय आशुतोष बल्लेबाजी के लिए आए और वह भी पहली गेंद पर आउट हो गए। बांग्लादेश को भी पहली गेंद पर झटका लगा, लेकिन अगली गेंद पर उसने फाइनल का टिकट कन्फर्म कर लिया।

इससे पहले भारत ए की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों में दो चौकों और चार छक्कों की मदद से 38, प्रियांश आर्य ने 23 गेंदों में चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 44, कप्तान जितेश शर्मा ने 23 गेंदों में 33 और नेहाल वढेरा ने 29 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए हबीबुर रहमान सोहन 46 गेंदों पर तीन चौकों और पांच छक्कों की मदद से 65 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जीशान आलम ने 14 गेंदों पर तेजी से 26 रन बनाए, जबकि एसएम मेहरब ने 18 गेंदों पर छह छक्कों और एक चौके की मदद से नाबाद 48 रन बनाकर बांग्लादेश ए को 190 के पार पहुंचाया। यासिर अली ने 9 गेंदों पर नाबाद 17 रन बनाए।

फाइनल में पाकिस्तान या श्रीलंका से मुकाबला

राइजिंग एशिया कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। जो भी टीम जीतेगी, उसे खिताबी मुकाबले में बांग्लादेश का सामना करना होगा। पिछली बार पाकिस्तान ने खिताब जीता था, जबकि भारतीय टीम ने आखिरी बार सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में साल 2012 में ट्रॉफी उठाई थी।

