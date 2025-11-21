Rising Asia Cup 2025: सुपर ओवर में टीम इंडिया से हुई बड़ी गलती, बांग्लादेश ने फाइनल में बनाई जगह

16 ओवर में भारतीय टीम 156 रन बना चुकी थी और सिर्फ 4 विकेट गिरे थे। यहां से भारत A की जीत आसान लग रही थी, लेकिन 19वें ओवर में सिर्फ 5 रन आने की वजह से आखिरी ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ गया। 20वें ओवर में 16 रन की जरूरत थी और टीम इंडिया ने 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा को आउट कर मैच रोमांचक बना दिया। आखिरी गेंद पर हर्ष दुबे ने 3 रन लेकर मैच टाई कराया। सुपर ओवर में जितेश शर्मा और रमनदीप सिंह बल्लेबाजी के लिए उतरे। पहली गेंद पर जब जितेश आउट हो गए तो वैभव सूर्यवंशी की बजाय आशुतोष बल्लेबाजी के लिए आए और वह भी पहली गेंद पर आउट हो गए। बांग्लादेश को भी पहली गेंद पर झटका लगा, लेकिन अगली गेंद पर उसने फाइनल का टिकट कन्फर्म कर लिया।