बॉक्सिंग डे टेस्ट में होगी इंग्‍लैंड की असली परीक्षा, डराने वाला है ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड, भारत के आंकड़े भी कुछ कम नहीं

ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एशेज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से खेला जाएगा। यह एक बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा। आइए जानते हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड कैसा है और भारत के आंकड़े कैसे रहे हैं।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 23, 2025

Australia at MCG Boxing Day Test

टीम ऑस्ट्रेलिया (फोटो- Cricket Australia)

Boxing Day Test: एशेज सीरीज के दौरान इंग्लिश टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। चौथा मुकाबला 25 दिसंबर से खेला जाना है। यह एक बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा, जो विक्टोरिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जाएगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है और मेहमान टीमों को डोमिनेट किया है। ऑस्ट्रेलिया ने एमसीजी पर खेले गए 44 बॉक्सिंग डे टेस्ट में से 27 अपने नाम किए हैं, जबकि सिर्फ 8 मैच ही हारे हैं, 9 मुकाबले ड्रॉ रहे। भारत के आंकड़े भी यहां कुछ खास नहीं हैं, लेकिन ये पिछले कुछ समय से बेहतर हो रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ही दे पाया है यहां टक्कर

एमसीजी के बॉक्सिंग डे टेस्ट की बात की जाए तो अन्य टीमों के मुकाबले इंग्लैंड ही ऐसी टीम है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच यहां खेले गए 11 मुकाबलों में से इंग्लिश टीम ने 4 मैच जीते हैं, जबकि 5 मैच हारे हैं, दो मुकाबले ड्रॉ रहे। यह किसी भी मेहमान टीम का यहां पर सबसे बेहतर आंकड़ा है। अब सीरीज में 3-0 से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड की टीम की यही उम्मीद रहेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर इस मैदान पर स्कोर बराबर कर ले। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर अपने आंकड़ों को और मजबूत करने के इरादे से उतरेगी।

एक दशक से भारत ने जमाई है धौंस

मेलबोर्न के बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत का रिकॉर्ड वैसे तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि भारत ने यहां खेले गए 10 में से 6 मुकाबले गंवाए हैं। 2 मैच जीते हैं और 2 मैच ड्रॉ रहे। लेकिन एक दशक से भारत ने यहां ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर रखा है। 2014 से यहां खेले गए चार में से दो मैच भारत ने जीते हैं, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा। भारत ने पिछले तीन मुकाबलों में से दो अपने नाम किए हैं।

बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर विजिटिंग टीम द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाता है। 1995 से यह हर साल यहां खेला जा रहा है।

