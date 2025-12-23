Boxing Day Test: एशेज सीरीज के दौरान इंग्लिश टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। चौथा मुकाबला 25 दिसंबर से खेला जाना है। यह एक बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा, जो विक्टोरिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जाएगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है और मेहमान टीमों को डोमिनेट किया है। ऑस्ट्रेलिया ने एमसीजी पर खेले गए 44 बॉक्सिंग डे टेस्ट में से 27 अपने नाम किए हैं, जबकि सिर्फ 8 मैच ही हारे हैं, 9 मुकाबले ड्रॉ रहे। भारत के आंकड़े भी यहां कुछ खास नहीं हैं, लेकिन ये पिछले कुछ समय से बेहतर हो रहे हैं।