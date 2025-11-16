IND-A vs PAK-A: वैभव सूर्यवंशी की तेजतर्रार बैटिंग, भारत ने पाकिस्तान को दिया 137 रन का लक्ष्य

भारत-ए की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने 28 गेंद में 8 चौके और 3 छक्के संग 45 रन की पारी खेली। उनके अलावा नमन धीर ने 20 गेंद में 35 रन, हर्ष दुबे ने 15 गेंद में 19 रन, रमनदीप सिंह ने 9 गेंद में 11 रन, प्रियांश आर्य ने 9 गेंद में 10 रन की पारी खेली। सूयश शर्मा और अशुतोष शर्मा तो खाता भी नहीं खोल सके, जबकि कप्तान जितेश शर्मा ने 5 और नेहल वढेरा ने 8 रन बनाया। गुरजपनीत सिंह 1 रन बनाकर नाबाद रहे।