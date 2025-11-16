IND-A vs PAK-A: भारत की नो शेकहैंड नीति बरकरार, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से नहीं मिलाया हाथ

जितेश शर्मा, कप्तान, भारत-ए (Photo Credit - BCCI @X)
IND-A vs PAK-A: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का छठा मुकाबला भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच खेला जा रहा है। भारतीय टीम का नेतृत्व जितेश शर्मा जबकि पाकिस्तानी टीम की कमान इरफान खान के हाथों में है। रविवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में राष्ट्रगान के बाद भारत-ए टीम ने भी 'नो शेकहैंड' नीति का अनुसरण करते हुए पाकिस्तान-ए टीम से हाथ नहीं मिलाया। सीनियर टीम के खिलाड़ियों के बीच चला रहा आ रहा यह पैटर्न इस टूर्नामेंट में भी जारी रहा।
आपको बता दें कि इससे पहले टी-20 एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर्स से हाथ नहीं मिलाया था। इसको लेकर खूब बवाल मचा था। टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने फाइनल समेत कुल तीन मैच खेले थे और हर बार पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर टी-20 एशिया कप 2025 का खिताब जीता था। वहीं, इसी पैटर्न पर चलते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी।
पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस आतंकी हमले के बाद भारतीय सैन्य बलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तरह पाकिस्तान स्थित आंतकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसके बाद भारत में पाकिस्तान के साथ खेलों की बहिष्कार की मांग तेज हुई थी। हालांकि केंद्रीय खेल मंत्री की अनुमति के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में हिस्सा लिया था, जिसकी भारत में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी।
आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम पाकिस्तान से खेलती है, लेकिन द्विपक्षीय टूर्नामेंट में दोनों टीमें लंबे समय से नहीं खेल रही हैं। भारत-पाकिस्तान ने आखिरी बार 2012-13 में द्विपक्षीय सीरीज खेली थी। उस उस वक्त पाकिस्तान सीमित ओवर सीरीज के लिए भारत का दौरा किया था।
वही, भारत ने भी 2008 में आखिरी बार पाकिस्तान का दौरा किया था। उस वक्त भारतीय टीम ने एशिया कप में हिस्सा लिया था। वैसे भारत ने 2005-06 के बाद द्विपक्षीय सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग