IND-A vs PAK-A: भारत की नो शेकहैंड नीति बरकरार, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से नहीं मिलाया हाथ

आपको बता दें कि इससे पहले टी-20 एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर्स से हाथ नहीं मिलाया था। इसको लेकर खूब बवाल मचा था। टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने फाइनल समेत कुल तीन मैच खेले थे और हर बार पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर टी-20 एशिया कप 2025 का खिताब जीता था। वहीं, इसी पैटर्न पर चलते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी।