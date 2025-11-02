IND A vs SA A: भारत ने ऋषभ पंत की तूफानी पारी के दम पर साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से रौंदा, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

IND A vs SA A 1st Unofficial Test Highlights: बीसीसीआई के सीओई ग्राउंड-1 पर खेले गए दो मैच की सीरीज के पहले चार दिवसीय टेस्‍ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मैच में भारतीय कप्‍तान ऋषभ पंत टॉस जीतकर अफ्रीकी टीम को पहले बल्‍लेबाजी का न्‍योता दिया। प्रोटियाज टीम अपनी पहली पारी में 309 पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत की पहली पारी 234 रन पर ढेर हो गई। फिर अफ्रीकी टीम अपनी दूसरी पारी में 199 रन पर ही ढेर हो गई और इस तरह भारत ए के सामने 275 रनों का लक्ष्य रखा। जिसे भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज की। टीम इंडिया की जीत में ऋषभ पंत ने 90 रन की पारी और तनुष कोटियान ने 8 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई।