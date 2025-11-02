IND A vs SA A: भारत ने ऋषभ पंत की तूफानी पारी के दम पर साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से रौंदा, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: IANS)
IND A vs SA A 1st Unofficial Test Highlights: बीसीसीआई के सीओई ग्राउंड-1 पर खेले गए दो मैच की सीरीज के पहले चार दिवसीय टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मैच में भारतीय कप्तान ऋषभ पंत टॉस जीतकर अफ्रीकी टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। प्रोटियाज टीम अपनी पहली पारी में 309 पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत की पहली पारी 234 रन पर ढेर हो गई। फिर अफ्रीकी टीम अपनी दूसरी पारी में 199 रन पर ही ढेर हो गई और इस तरह भारत ए के सामने 275 रनों का लक्ष्य रखा। जिसे भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज की। टीम इंडिया की जीत में ऋषभ पंत ने 90 रन की पारी और तनुष कोटियान ने 8 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका ए टीम अपनी पहली पारी में 91.2 ओवर में 309 रन पर ऑलआउट हुई। प्रोटियाज के लिए जॉर्डन हरमन ने 71 रन, ज़ुबैर हमज़ा ने 66 रन और रुबिन हरमन ने 54 रन की अर्धशतकीय पारियां खेलीं। वहीं, भारत की ओर से तनुष कोटियान ने 4, गुरुनूर बरार और मानव सुतार ने दो-दो तो खलील अहमद और अंशुल कंबोज ने एक-एक विकेट चटकाया।
भारत को पहली पारी में शानदार शुरुआत मिली। साई सुदर्शन (32) और आयुष म्हात्रे (65) के बीच पहले विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी हुई। लेकिन पहला विकेट गिरते नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और भारतीय टीम अपनी पहली पारी में महज 234 रन पर सिमट गई। भारत के 8 बल्लेबाज 20 का आंकड़ा तक नहीं छू पाए। वहीं, साउथ अफ्रीका की ओर से प्रेनेलन सुब्रायेन ने सबसे ज्यादा पांच विकेट चटकाए। इस तरह पहली पारी के आधार पर साउथ अफ्रीका को 75 रन की बढ़त मिली।
साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी को भारतीय गेंदबाजों ने सिर्फ 199 रन पर समेट दिया। लेसेगो सेनोक्वाने (37) और जुबैर हमजा (37) के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज 30 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाया। वहीं, भारत की ओर से एक बार फिर तनुष कोटियान ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम दर्ज किए। जबकि अंशुल कंबोज ने तीन और गुरनूर बरार ने दो विकेट लिए। इस तरह साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 275 रन का लक्ष्य रखा।
साउथ अफ्रीका ए 275 रनों के लक्ष्य के सामने मेजबान टीम तब मुश्किल में आ गई, जब आयुष म्हात्रे, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद रजत पाटीदार (28) भी आसानी से आउट हो गए। फिर ऋषभ पंत ने 113 गेंदों पर 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 90 रन बनाते हुए टीम की वापसी कराई। इसके बाद अंशुल कंबोज (37) और मानव सुतार (20) ने अंत तक टिककर भारत की तीन विकेट से जीत सुनिश्चित की।
