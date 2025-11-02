Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND A vs SA A: भारत ने ऋषभ पंत की तूफानी पारी के दम पर साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से रौंदा, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

IND A vs SA A 1st Unofficial Test Highlights: ऋषभ पंत के अर्धशतक की बदौलत भारत ए ने पहले चार दिवसीय टेस्‍ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट से जीत दर्ज की है। इसके साथ दो मैच की इस सीरीज में भारतीय टीम ने 1-0 से अजेय बढ़त बना ली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 02, 2025

IND A vs SA A 1st Unofficial Test Highlights

ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: IANS)

IND A vs SA A 1st Unofficial Test Highlights: बीसीसीआई के सीओई ग्राउंड-1 पर खेले गए दो मैच की सीरीज के पहले चार दिवसीय टेस्‍ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मैच में भारतीय कप्‍तान ऋषभ पंत टॉस जीतकर अफ्रीकी टीम को पहले बल्‍लेबाजी का न्‍योता दिया। प्रोटियाज टीम अपनी पहली पारी में 309 पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत की पहली पारी 234 रन पर ढेर हो गई। फिर अफ्रीकी टीम अपनी दूसरी पारी में 199 रन पर ही ढेर हो गई और इस तरह भारत ए के सामने 275 रनों का लक्ष्य रखा। जिसे भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज की। टीम इंडिया की जीत में ऋषभ पंत ने 90 रन की पारी और तनुष कोटियान ने 8 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई।

साउथ अफ्रीका ए ने पहली पारी में बनाए 309

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका ए टीम अपनी पहली पारी में 91.2 ओवर में 309 रन पर ऑलआउट हुई। प्रोटियाज के लिए जॉर्डन हरमन ने 71 रन, ज़ुबैर हमज़ा ने 66 रन और रुबिन हरमन ने 54 रन की अर्धशतकीय पारियां खेलीं। वहीं, भारत की ओर से तनुष कोटियान ने 4, गुरुनूर बरार और मानव सुतार ने दो-दो तो खलील अहमद और अंशुल कंबोज ने एक-एक विकेट चटकाया।

भारत के ए की पहली पारी 234 रन पर सिमटी

भारत को पहली पारी में शानदार शुरुआत मिली। साई सुदर्शन (32) और आयुष म्‍हात्रे (65) के बीच पहले विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी हुई। लेकिन पहला विकेट गिरते नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और भारतीय टीम अपनी पहली पारी में महज 234 रन पर सिमट गई। भारत के 8 बल्‍लेबाज 20 का आंकड़ा तक नहीं छू पाए। वहीं, साउथ अफ्रीका की ओर से प्रेनेलन सुब्रायेन ने सबसे ज्‍यादा पांच विकेट चटकाए। इस तरह पहली पारी के आधार पर साउथ अफ्रीका को 75 रन की बढ़त मिली।

साउथ अफ्रीका दूसरी पारी में 199 रन पर हुई ढेर

साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी को भारतीय गेंदबाजों ने सिर्फ 199 रन पर समेट दिया। लेसेगो सेनोक्वाने (37) और जुबैर हमजा (37) के अलावा अन्‍य कोई बल्‍लेबाज 30 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाया। वहीं, भारत की ओर से एक बार फिर तनुष कोटियान ने सबसे ज्‍यादा चार विकेट अपने नाम दर्ज किए। जबकि अंशुल कंबोज ने तीन और गुरनूर बरार ने दो विकेट लिए। इस तरह साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 275 रन का लक्ष्‍य रखा।

ऋषभ पंत ने कराई भारत की वापसी

साउथ अफ्रीका ए 275 रनों के लक्ष्य के सामने मेजबान टीम तब मुश्किल में आ गई, जब आयुष म्हात्रे, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद रजत पाटीदार (28) भी आसानी से आउट हो गए। फिर ऋषभ पंत ने 113 गेंदों पर 11 चौके और 4 छक्‍कों की मदद से 90 रन बनाते हुए टीम की वापसी कराई। इसके बाद अंशुल कंबोज (37) और मानव सुतार (20) ने अंत तक टिककर भारत की तीन विकेट से जीत सुनिश्चित की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

02 Nov 2025 01:56 pm

Published on:

02 Nov 2025 01:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND A vs SA A: भारत ने ऋषभ पंत की तूफानी पारी के दम पर साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से रौंदा, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

INDW vs SAW: बारिश की वजह शुरू नहीं हुआ वूमेंस वर्ल्डकप का फाइनल, जानें कितने बजे खेला जाएगा मैच

IND W vs SA W CWC 2025 Final Free Live Telecast
क्रिकेट

AUS vs IND: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर, देखें प्लेइंग 11

India vs Australia 2nd T20i Playing XI Prediction
क्रिकेट

Women’s World Cup 2025: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने दिया पैट कमिंस जैसा बयान, कहा – हमें क्राउड को शांत कराना…

Eng W vs SA W 1st Semifinal Highlights
क्रिकेट

ऋषभ पंत ने दमदार वापसी के साथ उड़ाया गर्दा, टीम का कमबैक कराकर खुद शतक से चूके 

Rishabh Pant great comeback
क्रिकेट

केन विलियमसन के संन्यास के बाद इन 2 स्टार प्लेयर्स की न्यूजीलैंड में वापसी, विंडीज सीरीज के लिए टीम का ऐलान

New Zealand announce T20i Squad
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.