Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय गेंदबाजों का जलवा, साउथ अफ्रीका A के खिलाफ बरपाया कहर

India A vs South Africa A: भारत A और साउथ अफ्रीका A के बीच खेले जा रहे दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम की वापसी करवा दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 07, 2025

Mohammed Siraj

मोहम्मद सिराज, भारतीय तेज गेंदबाज (Photo Credit - IANS)

IND A vs SA A 2nd Test Day 2: बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में खेले जा रहे भारत A बनाम साउथ अफ्रीका A के बीच दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने मेहमान टीम को पहील पारी में 221 रन पर ही ढेर कर दिया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए तो मोहम्मद सिराज और आकाश दीप ने 2-2 विकेट चटकाए। हर्ष दुबे और कुलदीप यादव को भी एक-एक सफलता मिली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने दूसरे पारी में तीन विकेट पर 78 रन बना लिये हैं और उसकी कुल बढ़त 112 रनों की हो गई है।

पहली पारी में भारत ने बनाए 255 रन

पहली पारी में भारत A ने 255 रन बनाए थे। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ए की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने 8 ओवर में 12 रन पर अपने तीन विकेट गंवा दिए। लेसेगो सेनोक्वाने (0) और टेम्बा बावुमा (0) को आकाश दीप ने आउट किया तो ज़ुबैर हम्जा (8) को सिराज ने पवेलियन भेजा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान मार्केस ऐकरमैन ने जॉर्डन हरमन के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। 26वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने हरमन (26) को पवेलियन भेज, इस साझेदारी को तोड़ डाला।

मार्केस ऐकरमैन को छोड़कर कोई भी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का सामना टिक कर नहीं कर सका। मार्केस ऐकरमैन ने अपना शतक पूरा किया। 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर हर्ष दुबे ने ऐकरमैन को आउट कर 221 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की पारी का अंत कर दिया। इसी के साथ भारत ए को 34 रनों की बढ़त मिल गई। मार्केस ऐकरमैन ने 118 गेंदों में 17 चौके और पांच छक्के लगाते हुए 134 रन बनाये। भारत A के लिए प्रसिद्ध कृष्ण ने 3 विकेट चटकाए तो मोहम्मद सिराज और आकाश दीप को दो-दो विकेट मिले। कुलदीप और हर्ष दुबे ने एक-एक सफलता मिली।

दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी भारत ए की शुरुआत खराब रही। अभिमन्यु ईश्वरन बिना खाता खोले आउट हो गए तो साई सुदर्शन 23 रन बनाकर टियान वैन वुरेन की गेंद पर LBW हुए। 23वें ओवर में ओकुह्ले सेले ने देवदत्त पडिकल को 24 के स्कोर पर आउट कर भारत ए को तीसरा झटका दिया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय भारत ए ने तीन विकेट पर 78 रन बना लिये हैं और उसकी कुल बढ़त 112 रनों की हो गई है। केएल राहुल और कुलदीप यादव नाबाद हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

07 Nov 2025 09:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय गेंदबाजों का जलवा, साउथ अफ्रीका A के खिलाफ बरपाया कहर

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप को लेकर लिया बड़ा फैसला, टीमों की संख्या में किया इजाफा

World cup 2025
क्रिकेट

श्रीलंका ने वनडे और टी-20 ट्राई सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान, चरिथ असलंका को बनाया कप्तान

Charith Asalanka
क्रिकेट

ब्रिसबेन का मौसम भारत के लिए बनेगा वरदान, जानें कैसे टीम इंडिया को होगा बड़ा फायदा

Brisbane The Gabba Weather Report
क्रिकेट

बाबर आजम की विराट कोहली से क्यों हुई तुलना? पाकिस्तानी क्रिकेटर आजम खान ने बताया यह कारण

Virat Kohli and Babar Azam
क्रिकेट

तो इस वजह से संजू सैमसन का प्लेइंग 11 से कटा पत्ता! मोहम्मद कैफ ने बताई अंदर की बात

Sanju Samson batting position
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.