टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय गेंदबाजों का जलवा, साउथ अफ्रीका A के खिलाफ बरपाया कहर

IND A vs SA A 2nd Test Day 2: बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में खेले जा रहे भारत A बनाम साउथ अफ्रीका A के बीच दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने मेहमान टीम को पहील पारी में 221 रन पर ही ढेर कर दिया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए तो मोहम्मद सिराज और आकाश दीप ने 2-2 विकेट चटकाए। हर्ष दुबे और कुलदीप यादव को भी एक-एक सफलता मिली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने दूसरे पारी में तीन विकेट पर 78 रन बना लिये हैं और उसकी कुल बढ़त 112 रनों की हो गई है।
पहली पारी में भारत A ने 255 रन बनाए थे। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ए की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने 8 ओवर में 12 रन पर अपने तीन विकेट गंवा दिए। लेसेगो सेनोक्वाने (0) और टेम्बा बावुमा (0) को आकाश दीप ने आउट किया तो ज़ुबैर हम्जा (8) को सिराज ने पवेलियन भेजा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान मार्केस ऐकरमैन ने जॉर्डन हरमन के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। 26वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने हरमन (26) को पवेलियन भेज, इस साझेदारी को तोड़ डाला।
मार्केस ऐकरमैन को छोड़कर कोई भी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का सामना टिक कर नहीं कर सका। मार्केस ऐकरमैन ने अपना शतक पूरा किया। 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर हर्ष दुबे ने ऐकरमैन को आउट कर 221 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की पारी का अंत कर दिया। इसी के साथ भारत ए को 34 रनों की बढ़त मिल गई। मार्केस ऐकरमैन ने 118 गेंदों में 17 चौके और पांच छक्के लगाते हुए 134 रन बनाये। भारत A के लिए प्रसिद्ध कृष्ण ने 3 विकेट चटकाए तो मोहम्मद सिराज और आकाश दीप को दो-दो विकेट मिले। कुलदीप और हर्ष दुबे ने एक-एक सफलता मिली।
दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी भारत ए की शुरुआत खराब रही। अभिमन्यु ईश्वरन बिना खाता खोले आउट हो गए तो साई सुदर्शन 23 रन बनाकर टियान वैन वुरेन की गेंद पर LBW हुए। 23वें ओवर में ओकुह्ले सेले ने देवदत्त पडिकल को 24 के स्कोर पर आउट कर भारत ए को तीसरा झटका दिया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय भारत ए ने तीन विकेट पर 78 रन बना लिये हैं और उसकी कुल बढ़त 112 रनों की हो गई है। केएल राहुल और कुलदीप यादव नाबाद हैं।
