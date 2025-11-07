टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय गेंदबाजों का जलवा, साउथ अफ्रीका A के खिलाफ बरपाया कहर

IND A vs SA A 2nd Test Day 2: बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में खेले जा रहे भारत A बनाम साउथ अफ्रीका A के बीच दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने मेहमान टीम को पहील पारी में 221 रन पर ही ढेर कर दिया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए तो मोहम्मद सिराज और आकाश दीप ने 2-2 विकेट चटकाए। हर्ष दुबे और कुलदीप यादव को भी एक-एक सफलता मिली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने दूसरे पारी में तीन विकेट पर 78 रन बना लिये हैं और उसकी कुल बढ़त 112 रनों की हो गई है।