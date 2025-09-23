Patrika LogoSwitch to English

Ind U19 vs Aus U19: वैभव सूर्यवंशी ने फिर उड़ाया गर्दा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 117 गेंद शेष रहते बुरी तरह रौंदा

Ind U19 vs Aus U19 Match Highlights: आईपीएल 2025 के बाद से 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का बल्‍ला जमकर चल रहा है। ऑस्‍ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच में भी उन्‍होंने गर्दा उड़ाया है। उन्‍होंने सिर्फ 22 गेंदों पर 172.73 के स्‍ट्राइक रेट 38 रन बनाते हुए भारत की जीत की नींव रखी, जिसके बाद अभिज्ञान कुंडू ने जीत दिलाई।

भारत

lokesh verma

Sep 23, 2025

Vaibhav Suryavanshi
14 वर्षीय युवा भारतीय सलामी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (Photo source: X@/cricbuzz)

Ind U19 vs Aus U19 Match Highlights: वैभव सूर्यवंशी इन दिनों भारत की अंडर 19 टीम के साथ ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर है। इस दौरे पर भारतीय अंडर 19 टीम और ऑस्‍ट्रेलिया अंडर 19 टीम के बीच खेले गए पहले वनडे में ऑस्‍ट्रेलिया ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 225 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी शुरुआत और अभिज्ञान कुंडू की अर्धशतकीय पारी की बदौलत महज 30.3 ओवर में ही मुकाबला 7 विकेट के अंतर से जीत लिया। इसके साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।

किशन कुमार ने पहले ही ओवर में ऑस्‍ट्रेलिया को दिए 2 झटके

इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को पहले ही ओवर में किशन कुमार ने दोनों ओपनर को पवेलियन भेजकर दो बड़े झटके दिए। इसके बाद स्टीवन होगन (39) और टॉम होगन (41) ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेजबान टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। निचले क्रम के बल्लेबाज जॉन जेम्स (68 गेंदों पर 77 रन) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 टीम 50 ओवरों में 225/9 का स्कोर बनाने में सफल रही। वहीं, भारत की ओर से हेनिल पटेल ने 3/38, जबकि कुमार और कनिष्क चौहान ने क्रमशः 2/59 और 2/39 विकेट लिए।

सूर्यवंशी का शानदार फॉर्म जारी है

226 रने के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करने उतरे वैभव ने केवल 22 गेंदों पर 172.73 की औसत से 38 रन बनाए, लेकिन फिर आउट हो गए। उनकी तूफानी पारी में 7 चौके और एक छक्का शामिल था। सूर्यवंशी की यह पारी इस बात का संकेत है कि इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेली गई उनकी धमाकेदार फॉर्म जारी है, जहां उन्होंने 5 मैचों की सीरीज़ में 355 रन बनाए थे।

कुंडू ने 74 गेंदों पर खेली 87 रनों की पारी

वैभव के बाद कप्तान म्हात्रे और विहान मलोत्रा ​​सस्ते में आउट हो गए, ये दोनों क्रमशः 6 और 9 रन ही बना पाए। इसके बाद वेदांत त्रिवेदी और अभियन कुंडू ने पारी की बागडोर संभाली। कुंडू ने 74 गेंदों पर 8 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 87 रनों की पारी खेली। त्रिवेदी ने 8 चौकों की मदद से 61 रन बनाए। दोनों ने 100+ रनों की साझेदारी करके भारत को जीत दिलाई। 

अभिज्ञान रहे मैच के हीरो

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले वनडे मैच में अभिज्ञान कुंडू भारत अंडर-19 टीम के लिए बल्ले से स्टार रहे। वैभव सूर्यवंशी ने मेज़बान टीम पर अपना कहर बरपाया और उन्हें दिखा दिया कि वे उनसे क्यों डरते हैं? आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय अंडर-19 टीम ने 226 रनों के लक्ष्य को महज 30.3 ओवर में ही हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 पर अपना दबदबा कायम रखा।

Latest Cricket News

Published on:

23 Sept 2025 12:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind U19 vs Aus U19: वैभव सूर्यवंशी ने फिर उड़ाया गर्दा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 117 गेंद शेष रहते बुरी तरह रौंदा

