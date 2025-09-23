Ind U19 vs Aus U19: वैभव सूर्यवंशी ने फिर उड़ाया गर्दा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 117 गेंद शेष रहते बुरी तरह रौंदा

Ind U19 vs Aus U19 Match Highlights: वैभव सूर्यवंशी इन दिनों भारत की अंडर 19 टीम के साथ ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर है। इस दौरे पर भारतीय अंडर 19 टीम और ऑस्‍ट्रेलिया अंडर 19 टीम के बीच खेले गए पहले वनडे में ऑस्‍ट्रेलिया ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 225 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी शुरुआत और अभिज्ञान कुंडू की अर्धशतकीय पारी की बदौलत महज 30.3 ओवर में ही मुकाबला 7 विकेट के अंतर से जीत लिया। इसके साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।