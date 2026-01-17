IND U19 vs BAN U19: बीच में ही रोकना पड़ा भारत-बांग्लादेश का मुकाबला, बेहतर स्थिति में है पड़ोसी

भारतीय क्रिकेट टीम के अंडर 19 खिलाड़ी (फोटो- BCCI)
India U19 vs Bangladesh U19: अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 का सातवां मुकाबला बुलावायो के क्विन्स स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत की अंडर-19 टीम का सामना बांग्लादेश से हो रहा है। हालांकि 39 ओवर के बाद बारिश की वजह से मैच को रोक दिया गया। तब तक टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 192 रन बना लिए थे। अभिज्ञान कुंडू 63 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि उनके साथ अम्बरीश 4 रन बनाकर खेल रहे हैं।
इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और कप्तान आयुष म्हात्रे 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद वेदांत त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया ने सिर्फ 53 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे।
इसके बाद अभिज्ञान कुंडू और वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय पारी को संभाला और टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। जब टीम इंडिया 115 रन के स्कोर पर थी, तब वैभव सूर्यवंशी 72 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 67 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद हरबंस सिंह सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कनिष्क चौहान ने 26 गेंदों में 28 रन की पारी खेली। दूसरी ओर अभिज्ञान कुंडू ने एक छोर संभाले रखा और अपना अर्धशतक पूरा किया। खेल रोके जाने तक कुंडू 63 रन बनाकर नाबाद थे।
टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में USA के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी, जिससे नेट रन रेट के मामले में वह टॉप पर आ गई है। भारतीय टीम के साथ इस ग्रुप में न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और यूएई की टीमें शामिल हैं। इस ग्रुप से सिर्फ एक टीम डिस्क्वालिफाई होगी और तीन टीमें सुपर सिक्स में पहुंचेंगी। सुपर सिक्स में दो ग्रुप बनाए गए हैं और दोनों ग्रुप से टॉप की दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला 6 फरवरी को हरारे में खेला जाएगा।
