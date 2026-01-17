IND U19 vs BAN U19: बीच में ही रोकना पड़ा भारत-बांग्लादेश का मुकाबला, बेहतर स्थिति में है पड़ोसी

इसके बाद अभिज्ञान कुंडू और वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय पारी को संभाला और टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। जब टीम इंडिया 115 रन के स्कोर पर थी, तब वैभव सूर्यवंशी 72 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 67 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद हरबंस सिंह सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कनिष्क चौहान ने 26 गेंदों में 28 रन की पारी खेली। दूसरी ओर अभिज्ञान कुंडू ने एक छोर संभाले रखा और अपना अर्धशतक पूरा किया। खेल रोके जाने तक कुंडू 63 रन बनाकर नाबाद थे।