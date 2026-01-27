Ind U19 vs Zim U19: Vaibhav Suryavanshi के पास आज फिर इतिहास रचने का मौका, निशाने पर ये तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Vaibhav Suryavanshi Record: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का सफर अब तक बेहद शानदार रहा है। भारतीय युवा टीम ग्रुप स्टेज में यूएसए, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को रौंदकर अब सुपर-6 राउंड में उतरने जा रही है। भारत का सामना आज मंगलवार 27 जनवरी को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में दोपहर एक बजे जिम्बाब्वे से होगा। इस मैच में भारतीय सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी के पास फिर से इतिहास रचने का मौका होगा। उनके निशाने पर एक नहीं, बल्कि तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड होंगे।
वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर आज सबसे पहले आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड होगा। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले वैभव के लिए यह काम मुश्किल नहीं है। अगर उनका बल्ला चला तो वह हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज विल मालाजुक के सबसे तेज शतक और अर्धशतक के रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं। इस तरह वह एक झटके में इन दोनों रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।
वैभव सूर्यवंशी अगर आज जिम्बाब्वे के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप में शतक लगाने में सफल हो जाते हैं तो वह सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक लगाकर वह पहले ही सबसे कम उम्र में अर्धतक लगाने का कीर्तिमान अपने नाम कर चुके हैं। अब उनके सामने सबसे कम उम्र में शतकवीर बनने का मौका है।
नथानिएल हलाबंगाना, कुपकवाशे मुरादजी (विकेटकीपर), कियान ब्लिग्नॉट, ध्रुव पटेल, सिम्बाराशे मुडजेंजेरेरे (कप्तान), लेरॉय चिवौला, ब्रैंडन सेनजेरे, माइकल ब्लिग्नॉट, तातेंडा चिमुगोरो, पनाशे मजाई, शेल्टन माजविटोरा, ताकुद्ज़वा मकोनी, ब्रैंडन नदिवेनी, वेबस्टर मधिधि, बेनी ज़ुज़े।
आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, दीपेश देवेंद्रन, हरवंश पंगालिया, उधव मोहन, किशन कुमार सिंह।
