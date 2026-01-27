Ind U19 vs Zim U19: Vaibhav Suryavanshi के पास आज फिर इतिहास रचने का मौका, निशाने पर ये तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Record: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का सफर अब तक बेहद शानदार रहा है। भारतीय युवा टीम ग्रुप स्‍टेज में यूएसए, बांग्‍लादेश और न्‍यूजीलैंड को रौंदकर अब सुपर-6 राउंड में उतरने जा रही है। भारत का सामना आज मंगलवार 27 जनवरी को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में दोपहर एक बजे जिम्‍बाब्‍वे से होगा। इस मैच में भारतीय सुपरस्‍टार वैभव सूर्यवंशी के पास फिर से इतिहास रचने का मौका होगा। उनके निशाने पर एक नहीं, बल्कि तीन वर्ल्‍ड रिकॉर्ड होंगे।