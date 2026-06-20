IND vs AFG: प्लेइंग 11 से केएल राहुल, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह बाहर, टॉस हारने के बाद पहलें गेंदबाजी करगी टीम इंडिया

India vs Afghanistan 3rd ODI Update: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी कर रही है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान ने अपनी प्लेइंग इलेवन में चार बदलाव किए हैं, जिसमें मोहम्मद नबी की वापसी हो गई है। इसके अलावा अजमतुल्लाह, रहमान और फरीद मलिक की भी प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है।