IND vs AUS: पर्थ में पहली बार वनडे खेलेगा भारत, इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहद खराब, देखें आंकड़े

India vs Australia ODI Series: वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला मुक़ाबला बेहद रिमांचक होने वाला है। क्योंकि लंबे समय के बाद दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जाएगी। वहीं इस सीरीज के माध्यम से पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब छह महीने के बाद क्रिकेट के मैदान में वापसी करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में यह हाई-वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है, उसका वनडे रिकॉर्ड कैसा है?