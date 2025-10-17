Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: पर्थ में पहली बार वनडे खेलेगा भारत, इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहद खराब, देखें आंकड़े

पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने कुल 3 वनडे मैच खेले हैं और उसे तीनों ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, दूसरी ओर भारतीय टीम की बात करें तो इस मैदान पर भारत ने अबतक एक भी वनडे मैच नहीं खेला है।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 17, 2025

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहला वनडे पर्थ में खेला जाएगा (Photo - EspncricInfo)

India vs Australia ODI Series: वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला मुक़ाबला बेहद रिमांचक होने वाला है। क्योंकि लंबे समय के बाद दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जाएगी। वहीं इस सीरीज के माध्यम से पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब छह महीने के बाद क्रिकेट के मैदान में वापसी करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में यह हाई-वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है, उसका वनडे रिकॉर्ड कैसा है?

पर्थ में ऑस्ट्रेलिया का निराशाजनक रिकॉर्ड

पर्थ क्रिकेट स्टेडियम, जिसे ऑप्टस स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाका रिकॉर्ड यहां अच्छा नहीं है। इस मैदान पर मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कुल तीन वनडे मैच खेले हैं और तीनों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। आखिरी बार नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ उतरा था, जहां उसे 8 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इससे पहले 2018 में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया को इस मैदान पर मात दी थी। यानी, पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का वनडे रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है।

भारत के लिए नया मैदान, नई चुनौती

दूसरी ओर, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पर्थ क्रिकेट स्टेडियम एक अनजाना मैदान है। भारत ने इस स्टेडियम में अब तक एक भी वनडे मैच नहीं खेला है। 19 अक्टूबर को जब भारत इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगा, तो यह उनका पहला वनडे मुकाबला होगा। यह भारतीय टीम के लिए एक नई चुनौती तो होगी ही, साथ ही एक सुनहरा मौका भी होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इस मैदान पर रिकॉर्ड उनके पक्ष में है।

रोहित-विराट की वापसी से बढ़ा उत्साह

इस सीरीज की एक खास बात यह भी है कि भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब छह महीने बाद वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी से भारतीय टीम का मनोबल ऊंचा है। इसके अलावा पहली बार शुभमन गिल बतौर कप्तान वनडे टीम कि कमान संभालेंगे।

भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल

पहला वनडे-19 अक्टूबर, पर्थ
दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर, एडिलेड
तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल.

Published on:

17 Oct 2025 09:58 am

