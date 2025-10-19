Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही विराट कोहली का हो गया नुकसान, पर्थ में 0 पर लौटे पवेलियन

विराट वनडे में करीब सात महीने बाद लौट रहे थे। फैंस को उम्मीद थी कि वह पर्थ के मैदान में शानदार बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन गेंदबाजों के लिए मददगार इस पिच पर विराट महज 8 गेंदों का ही सामना कर पाए।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 19, 2025

Virat Kohli at Perth ODI 2025

विराट कोहली पर्थ वनडे में 0 पर हुए आउट (फोटो- IANS)

IND vs AUS ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को शुरुआती झटके लग गए। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और उनकी तेज गति वाले आक्रमण ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब तंग किया। 'रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट कोहली फैंस की अपार उम्मीदों के बीच शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौटे। इस डक के बाद ऑस्ट्रेलिया में कोहली का औसत भी गिर गया है।

500वां मैच खेले रोहित

भारत की ओर से रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। यह रोहित का 500वां इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है। फैंस को उम्मीद थी कि 223 दिनों के बाद भारत की ओर से खेलने वाले रोहित इस मैच में उनका जमकर मनोरंजन करेंगे, लेकिन ऐसा न हो सका। 3.4 ओवरों में भारत को रोहित शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगा। रोहित 14 गेंदों में महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद विराट कोहली 8वीं गेंद कूपर कोनोली को अपना कैच थमा बैठे।

विराट वनडे में करीब सात महीने बाद लौट रहे थे। फैंस को उम्मीद थी कि वह पर्थ के मैदान में शानदार बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन गेंदबाजों के लिए मददगार इस पिच पर विराट महज 8 गेंदों का ही सामना कर पाए। मैच की शुरुआत में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने भारतीय पारी का आगाज किया। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के तौर पर भारत को पहला झटका लगने के बाद कप्तान गिल का साथ देने के लिए नंबर-3 पर विराट कोहली आए।

गिर गया ऑस्ट्रेलिया में औसत

कोहली के हाव-भाव से प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह इसी मैच के लिए सात महीने से इंतजार कर रहे थे। फैंस भी दर्शक दीघा में विराट-विराट का शोर कर रहे थे, लेकिन स्टॉक की तेज गेंद पर कोहली कैच थमा बैठे। पर्थ वनडे से पहले विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ औसत 51.03 का था लेकिन 0 पर आउट होने के बाद उनका औसत गिरकर 49.14 तक गिर गया।

