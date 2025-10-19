IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही विराट कोहली का हो गया नुकसान, पर्थ में 0 पर लौटे पवेलियन

IND vs AUS ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को शुरुआती झटके लग गए। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और उनकी तेज गति वाले आक्रमण ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब तंग किया। 'रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट कोहली फैंस की अपार उम्मीदों के बीच शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौटे। इस डक के बाद ऑस्ट्रेलिया में कोहली का औसत भी गिर गया है।