अगर वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हुआ क्लीन स्वीप, तो शुभमन गिल से छीनी जाएगी कप्तानी?

India vs Australia ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए युवा कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम को लगातार दो वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। गुरुवार को एडिलेड में खेले गए वनडे में 2 विकेट से हार के साथ ही भारतीय टीम सीरीज भी गंवा बैठी। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची टीम इंडिया से फैंस को जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजा उलट रहा। गिल न केवल कप्तानी में नाकाम रहे, बल्कि बल्ले से भी कोई खास योगदान नहीं दे सके। इसका खामियाजा भारतीय टीम को सीरीज गंवाकर चुकाना पड़ा।