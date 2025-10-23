अगर वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हुआ क्लीन स्वीप, तो शुभमन गिल से छीनी जाएगी कप्तानी?

शुभमन गिल (फोटो- IANS)
India vs Australia ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए युवा कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम को लगातार दो वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। गुरुवार को एडिलेड में खेले गए वनडे में 2 विकेट से हार के साथ ही भारतीय टीम सीरीज भी गंवा बैठी। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची टीम इंडिया से फैंस को जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजा उलट रहा। गिल न केवल कप्तानी में नाकाम रहे, बल्कि बल्ले से भी कोई खास योगदान नहीं दे सके। इसका खामियाजा भारतीय टीम को सीरीज गंवाकर चुकाना पड़ा।
भारतीय टीम सीरीज के दो शुरुआती मैच हार गई है। आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस मैच में जीत दर्ज कर भारतीय टीम सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने की कोशिश करेगी। सीरीज का पहला वनडे हारने के बाद गिल की कप्तानी में भारतीय टीम के पास दूसरा वनडे जीत सीरीज में बराबरी का मौका था। भारतीय फैंस की नजर युवा कप्तान शुभमन गिल पर थी। फैंस को विश्वास था कि गिल दूसरे वनडे मैच में बतौर बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन करेंगे। लेकिन, पहले मैच की तरह गिल का फ्लॉप शो दूसरे वनडे में भी जारी रहा। गिल के बल्ले से 9 गेंद में 9 रन आए।
हालांकि, दूसरे वनडे में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर लय में नजर आए। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अर्धशतक लगाया। रोहित ने 73 और श्रेयस ने 61 रन की पारी खेली। लेकिन, इन दोनों के अलावा दूसरे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने सरेंडर नजर आए। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 46.2 ओवर में 265 रन बनाकर मैच 2 विकेट से जीता।
इस सीरीज से पहले चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल पर भरोसा जताया था। गिल को वनडे से पहले टेस्ट टीम की कप्तानी भी सौंपी गई थी। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले गिल की कप्तानी में भारत ने टेस्ट में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया था। लेकिन, लिमिटेड ओवर गेम में गिल न ही बल्ले से धमाल मचा पाए और न ही उनकी कप्तानी में धार दिखी। अब सवाल ये है कि अगर टीम इंडिया आखिरी वनडे भी हार जाए तो क्या शुभमन गिल से कप्तानी छीनी जाएगी?
दरअसल टीम इंडिया को वनडे वर्ल्डकप 2027 से पहले अब 14 मैच और खेलने है। शुभमन गिल को अनुभव देने के लिए ही रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर उन्हें कप्तान बनाया गया था। अब ऐसे में गिल का कप्तानी में प्रदर्शन ऐसा ही रहा तो वर्ल्डकप से पहले उनकी कप्तानी भी जा सकती है। इसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में से किसी एक को कप्तान बनाया जा सकता है।
