Watch: छक्के के लिए जा रही थी गेंद, तिलक वर्मा ने बाउंड्री पर लपका लाजवाब कैच, खूब मिल रही वाहवाही

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया भारत से मिले लक्ष्य का पीछा कर रही थी। ट्रैविस हेड (Travis Head) और कप्तान मिचेल मार्श की ओपनिंग जोड़ी भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। ऐसे में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 5वां ओवर फेंकने के लिए करिश्माई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। उन्होंने तबाड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे ट्रैविस हेड को 5वें ओवर की तीसरी गेंद डाली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज गेंद को टाइमिंग नहीं कर पाया, बावजूद करारे प्रहार के चलते गेंद छक्के के लिए जा रही थी। भारतीय फील्डर तिलक वर्मा ने भी हार नहीं मानी और कैच लपकने के प्रयास किया। उन्होंने कैच तो ले लिया, लेकिन संतुलन बिगड़ता देख गेंद बाउंड्री के अंदर की तरफ उछाल दिया। इसके बाद उन्होंने बाउंड्री के बाहर जाकर संतुलन बनाया। फिर सीमा रेखा के अंदर आकर शानदार अंदाज में कैच लपक लिया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।