Watch: छक्के के लिए जा रही थी गेंद, तिलक वर्मा ने बाउंड्री पर लपका लाजवाब कैच, खूब मिल रही वाहवाही

INDIA vs AUSTRALIA 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भारत पर 1-0 की बढ़त बना ली है।

Satya Brat Tripathi

Oct 31, 2025

Travis Head

ट्रैविस हेड, क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया

Tilak Varma stunning catch in IND vs AUS 2nd T20I:भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन से अपने फैंस को निराश किया। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभिषेक शर्मा (68 रन) और हर्षित राणा (35 रन) को छोड़कर कोई भी भारतीय खिलाड़ी दहाई के आंकड़े को नहीं छू सका। नतीजन, भारतीय टीम 126 रन के लक्ष्य का बचाव नहीं कर सकी और उसे ऑस्ट्रेलिया से 4 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि इस मैच में भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा का बाउंड्री पर लपका गया कैच खूब सुर्खियों में है।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया भारत से मिले लक्ष्य का पीछा कर रही थी। ट्रैविस हेड (Travis Head) और कप्तान मिचेल मार्श की ओपनिंग जोड़ी भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। ऐसे में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 5वां ओवर फेंकने के लिए करिश्माई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। उन्होंने तबाड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे ट्रैविस हेड को 5वें ओवर की तीसरी गेंद डाली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज गेंद को टाइमिंग नहीं कर पाया, बावजूद करारे प्रहार के चलते गेंद छक्के के लिए जा रही थी। भारतीय फील्डर तिलक वर्मा ने भी हार नहीं मानी और कैच लपकने के प्रयास किया। उन्होंने कैच तो ले लिया, लेकिन संतुलन बिगड़ता देख गेंद बाउंड्री के अंदर की तरफ उछाल दिया। इसके बाद उन्होंने बाउंड्री के बाहर जाकर संतुलन बनाया। फिर सीमा रेखा के अंदर आकर शानदार अंदाज में कैच लपक लिया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

तिलक वर्मा ने बल्ले से किया निराश

भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले से निराश किया। उन्होंने मुकाबले में सिर्फ दो गेंदों का सामना किया और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वहीं, दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम 18.4 ओवर में 125 रन पर ऑलआउट हो गई, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट पर 126 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में 1-0 की बढ़त कायम कर ली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था।

31 Oct 2025 09:10 pm

Watch: छक्के के लिए जा रही थी गेंद, तिलक वर्मा ने बाउंड्री पर लपका लाजवाब कैच, खूब मिल रही वाहवाही

