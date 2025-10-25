IND vs AUS 3rd ODI Highlights: हर्षित राणा ने मारा ‘चौका’, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 236 रन पर समेटा

India vs Australia 3rd ODI Highlights: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में ऑस्‍ट्रेलिया टीम के कप्‍तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का निर्णय लिया। कंगारू टीम पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 46.4 ओवर में 236 रन पर सिमट गई। ऑस्‍ट्रेलिया की ओर से मैट रेनशॉ ने 58 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 56 रन की पारी खेली। वहीं, भारत की ओर से हर्षित राणा ने सबसे ज्‍यादा 4 विकेट चटकाए।