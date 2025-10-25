Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS 3rd ODI Highlights: हर्षित राणा ने मारा ‘चौका’, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 236 रन पर समेटा

India vs Australia 3rd ODI Highlights: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना चुकी ऑस्‍ट्रेलिया ने तीसरे मुकाबले में भारत के सामने 237 रन का लक्ष्‍य रखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 25, 2025

India vs Australia 3rd ODI Highlights: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में ऑस्‍ट्रेलिया टीम के कप्‍तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का निर्णय लिया। कंगारू टीम पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 46.4 ओवर में 236 रन पर सिमट गई। ऑस्‍ट्रेलिया की ओर से मैट रेनशॉ ने 58 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 56 रन की पारी खेली। वहीं, भारत की ओर से हर्षित राणा ने सबसे ज्‍यादा 4 विकेट चटकाए।

ऑस्‍ट्रेलिया की सधी शुरुआत

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी ऑस्‍ट्रेलिया की टीम को कप्‍तान मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड ने अच्‍छी शुरुआत दिलाई। टीम का पहला विकेट दसवें ओवर में 61 के स्‍कोर पर पर हेड (29) के रूप में गिरा। ऑस्‍ट्रेलिया को दूसरा झटका 16वें ओवर की पहली गेंद पर कप्‍तान मिचेल मार्श के रूप में लगा। वह 41 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बने। इसके बाद तीसरा विकेट मैथ्‍यू शॉर्ट के रूप में गिरा, वह 30 रन के निजी स्‍कोर पर वॉशिंगटन सुंदर का शिकार बने।

195 के स्‍कोर पर आधी टीम पवेलियन लौटी

चौथे विकेट के लिए एलेक्‍स कैरी और मैट रेनशॉ के बीच 59 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन, हर्षित राणा की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने पीछे दौड़ते हुए 183 के स्‍कोर पर 34वें ओवर में कैरी का शानदार कैच पकड़ा। कैरी ने 24 रन की पारी खेली। इसके बाद टीम के खाते में 12 रन ही जुड़े थे कि मैट रेनशॉ वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर एलबीडब्‍ल्‍यू आउट हो गए। रेनशॉ ने 58 गेंदों पर 56 रनों की सधी हुई पारी खेली। इस तरह 36.2 ओवर में 195 के स्‍कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई।

हर्षित राणा ने झटके चार विकेट

ऑस्‍ट्रेलिया की आधी टीम आउट होने के बाद आया राम गया राम की स्थिति हो गई और पूरी ऑस्‍ट्रेलियाई टीम महज 46.4 ओवर में 236 के स्‍कोर पर ढेर हो गई। भारत की ओर से हर्षित राणा ने सबसे ज्‍यादा चार विकेट हासिल किए तो वॉशिंगटन सुंदर ने दो विकेट चटकाए। जबकि मोहम्‍मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्‍णा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

25 Oct 2025 12:45 pm

Published on:

25 Oct 2025 12:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS 3rd ODI Highlights: हर्षित राणा ने मारा ‘चौका’, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 236 रन पर समेटा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर के साथ सरेआम छेड़छाड़, बाइक सवार ने गलत तरीका से छूआ

icc womens world cup 2025 man molests Australian women cricketers
क्रिकेट

पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटरों के बीबीएल में खेलने पर लगी रोक हटी, बाबर आजम समेत ये खिलाड़ी फिर से आएंगे नजर

PCB
क्रिकेट

भारत के खिलाफ सिर्फ 29 रन की पारी खेल ट्रैविस हेड ने रच दिया इतिहास

Travis Head fastest 3000 runs
क्रिकेट

श्रेयस अय्यर ने चीते की रफ्तार से पीछे की ओर दौड़ते हुए पकड़ा ‘असंभव’ कैच, फिर चोट के चलते छोड़ना पड़ा मैदान

India vs Australia 3rd ODI Highlights
क्रिकेट

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, ये तेज गेंदबाज हुआ बाहर

Kyle Jamieson ruled out
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.