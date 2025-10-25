IND vs AUS 3rd ODI Highlights: हर्षित राणा ने मारा ‘चौका’, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 236 रन पर समेटा

India vs Australia 3rd ODI Highlights: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। कंगारू टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओवर में 236 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैट रेनशॉ ने 58 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 56 रन की पारी खेली। वहीं, भारत की ओर से हर्षित राणा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को कप्तान मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड ने अच्छी शुरुआत दिलाई। टीम का पहला विकेट दसवें ओवर में 61 के स्कोर पर पर हेड (29) के रूप में गिरा। ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका 16वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान मिचेल मार्श के रूप में लगा। वह 41 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बने। इसके बाद तीसरा विकेट मैथ्यू शॉर्ट के रूप में गिरा, वह 30 रन के निजी स्कोर पर वॉशिंगटन सुंदर का शिकार बने।
चौथे विकेट के लिए एलेक्स कैरी और मैट रेनशॉ के बीच 59 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन, हर्षित राणा की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने पीछे दौड़ते हुए 183 के स्कोर पर 34वें ओवर में कैरी का शानदार कैच पकड़ा। कैरी ने 24 रन की पारी खेली। इसके बाद टीम के खाते में 12 रन ही जुड़े थे कि मैट रेनशॉ वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रेनशॉ ने 58 गेंदों पर 56 रनों की सधी हुई पारी खेली। इस तरह 36.2 ओवर में 195 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई।
ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम आउट होने के बाद आया राम गया राम की स्थिति हो गई और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 46.4 ओवर में 236 के स्कोर पर ढेर हो गई। भारत की ओर से हर्षित राणा ने सबसे ज्यादा चार विकेट हासिल किए तो वॉशिंगटन सुंदर ने दो विकेट चटकाए। जबकि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग