Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS: वापसी करते ही अर्शदीप ने साबित किया, क्यों हैं हर्षित राणा से बेहतर, उड़ाया ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर

IND vs AUS 3rd T20: Arshdeep Singh ने होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को जल्दी पवेलियन भेजने में अहम भुमिका निभाई और 4 ओवर में 3 विकेट चटकाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 02, 2025

Arshdeep singh ind vs aus 3rd t20 2025

होबार्ट टी20 में अर्शदीप सिंह विकेट का जश्न मनाते हुए (फोटो- IANS)

IND vs AUS 3rd T20 Match Update: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला होबार्ट में खेला जा रहा है, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए 187 रन का लक्ष्य मिला है। सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टिम डेविड और मार्कस स्टोयनिस के अर्धशतकों की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 186 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट हासिल किए तो वरुण चक्रवर्ती ने 2 और शिवम दुबे ने एक विकेट चटकाया।

पिछले 2 मैचों में बेंच पर बैठने वाले अर्शदीप सिंह ने प्लेइंग 11 में लौटते ही अपनी उपयोगिता साबित की और भारत के लिए इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 35 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन खर्च किए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, तो शिवम दुबे को भी एक सफलता मिली लेकिन उन्होंने 3 ओवर में ही 43 रन लुटा दिए। अभिषेक शर्मा ने भी एक ओवर की गेंदबाजी की और 13 रन दिए तो अक्षर पटेल ने चार ओवर में 35 रन खर्च किए।

हर्षित से बेहतर हैं अर्शदीप!

अर्शदीप सिंह के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर गौतम गंभीर के फैसलों पर सवाल खडे कर दिए हैं। अर्शदीप ने इस आंकड़े से ये तो साबित कर दिया है कि वह हर्षित राणा से बेहतर हैं, साथ ही गौतम गंभीर प्लान को भी आईना दिखाया है। अर्शदीप सिंह ने 66 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 104 विकेट हासिल किए हैं और स्ट्राइक रेट 8.38 की रही है, जो टी20 के लिहाज से शानदार मानी जाती है। दूसरी ओर हर्षित राणा न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 मैचों में न गेंद से कमाल कर पाए, न ही बल्ले से कोई बड़ी पारी खेल पाए।

डेविड-स्टोयनिस का अर्धशतक

ऑस्ट्रेलियाई पारी की बात करें तो टिम डेविड ने सिर्फ 38 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए तो मार्कस स्टोयनिस ने 39 गेंदों में 64 रन की पारी खेली। इसके अलावा सिर्फ मैथ्यू शॉर्ट ही 20 के आंकड़े को छू सके। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और दोनों सलामी बल्लेबाज मिलकर 17 रन जोड़ सके। हालांकि मिचेल मार्श का जब विकेट गिरा तो ऑस्ट्रेलिया 73 रन बना चुकी थी लेकिन इसमें मार्श ने सिर्फ 11 रन बनाए। आखिर में शॉर्ट की 26 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 186 रन तक पहुंचने में सफल रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

02 Nov 2025 04:00 pm

Published on:

02 Nov 2025 03:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: वापसी करते ही अर्शदीप ने साबित किया, क्यों हैं हर्षित राणा से बेहतर, उड़ाया ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ICC Women’s World Cup Final Update: फैंस के लिए खुशखबरी, मुंबई में रुकी बारिश, हटाए जा रहे मैदान से कवर्स

DY Patil Stadium INDW vs SAW
क्रिकेट

IND A vs SA A: भारत ने ऋषभ पंत की तूफानी पारी के दम पर साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से रौंदा, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

IND A vs SA A 1st Unofficial Test Highlights
क्रिकेट

AUS vs IND: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर, देखें प्लेइंग 11

India vs Australia 2nd T20i Playing XI Prediction
क्रिकेट

Women’s World Cup 2025: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने दिया पैट कमिंस जैसा बयान, कहा – हमें क्राउड को शांत कराना…

Eng W vs SA W 1st Semifinal Highlights
क्रिकेट

ऋषभ पंत ने दमदार वापसी के साथ उड़ाया गर्दा, टीम का कमबैक कराकर खुद शतक से चूके 

Rishabh Pant great comeback
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.