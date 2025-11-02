IND vs AUS: वापसी करते ही अर्शदीप ने साबित किया, क्यों हैं हर्षित राणा से बेहतर, उड़ाया ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर

पिछले 2 मैचों में बेंच पर बैठने वाले अर्शदीप सिंह ने प्लेइंग 11 में लौटते ही अपनी उपयोगिता साबित की और भारत के लिए इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 35 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन खर्च किए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, तो शिवम दुबे को भी एक सफलता मिली लेकिन उन्होंने 3 ओवर में ही 43 रन लुटा दिए। अभिषेक शर्मा ने भी एक ओवर की गेंदबाजी की और 13 रन दिए तो अक्षर पटेल ने चार ओवर में 35 रन खर्च किए।