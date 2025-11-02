IND vs AUS: वापसी करते ही अर्शदीप ने साबित किया, क्यों हैं हर्षित राणा से बेहतर, उड़ाया ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर

होबार्ट टी20 में अर्शदीप सिंह विकेट का जश्न मनाते हुए (फोटो- IANS)
IND vs AUS 3rd T20 Match Update: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला होबार्ट में खेला जा रहा है, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए 187 रन का लक्ष्य मिला है। सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टिम डेविड और मार्कस स्टोयनिस के अर्धशतकों की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 186 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट हासिल किए तो वरुण चक्रवर्ती ने 2 और शिवम दुबे ने एक विकेट चटकाया।
पिछले 2 मैचों में बेंच पर बैठने वाले अर्शदीप सिंह ने प्लेइंग 11 में लौटते ही अपनी उपयोगिता साबित की और भारत के लिए इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 35 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन खर्च किए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, तो शिवम दुबे को भी एक सफलता मिली लेकिन उन्होंने 3 ओवर में ही 43 रन लुटा दिए। अभिषेक शर्मा ने भी एक ओवर की गेंदबाजी की और 13 रन दिए तो अक्षर पटेल ने चार ओवर में 35 रन खर्च किए।
अर्शदीप सिंह के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर गौतम गंभीर के फैसलों पर सवाल खडे कर दिए हैं। अर्शदीप ने इस आंकड़े से ये तो साबित कर दिया है कि वह हर्षित राणा से बेहतर हैं, साथ ही गौतम गंभीर प्लान को भी आईना दिखाया है। अर्शदीप सिंह ने 66 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 104 विकेट हासिल किए हैं और स्ट्राइक रेट 8.38 की रही है, जो टी20 के लिहाज से शानदार मानी जाती है। दूसरी ओर हर्षित राणा न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 मैचों में न गेंद से कमाल कर पाए, न ही बल्ले से कोई बड़ी पारी खेल पाए।
ऑस्ट्रेलियाई पारी की बात करें तो टिम डेविड ने सिर्फ 38 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए तो मार्कस स्टोयनिस ने 39 गेंदों में 64 रन की पारी खेली। इसके अलावा सिर्फ मैथ्यू शॉर्ट ही 20 के आंकड़े को छू सके। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और दोनों सलामी बल्लेबाज मिलकर 17 रन जोड़ सके। हालांकि मिचेल मार्श का जब विकेट गिरा तो ऑस्ट्रेलिया 73 रन बना चुकी थी लेकिन इसमें मार्श ने सिर्फ 11 रन बनाए। आखिर में शॉर्ट की 26 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 186 रन तक पहुंचने में सफल रही।
