ब्रिसबेन का मौसम भारत के लिए बनेगा वरदान, जानें कैसे टीम इंडिया को होगा बड़ा फायदा

India vs Australia 5th T20 Brisbane Weather: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन के गाबा में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पिछले दोनों मैच जीते हैं और आखिरी मुकाबला जीत कर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बराबरी हासिल करने के इरादे से उतरेगी। इस मुकाबले से पहले सबकी नजरें मौसम पर टिकी हैं। सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है और अगर यह मैच बारिश की वजह से रद्द होता है, तो टीम इंडिया 3-1 से सीरीज अपने नाम कर लेगी। इस तरह ब्रिसबेन की बारिश टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।