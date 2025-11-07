Patrika LogoSwitch to English

ब्रिसबेन का मौसम भारत के लिए बनेगा वरदान, जानें कैसे टीम इंडिया को होगा बड़ा फायदा

Ind vs Aus 5th T20 Weather Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज 5वां और आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन के गाबा में खेला जाएगा। यहां का मौसम भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 07, 2025

Brisbane The Gabba Weather Report

ब्रिसबेन क्रिकेट ग्राउंड (फोटो- IANS)

India vs Australia 5th T20 Brisbane Weather: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन के गाबा में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पिछले दोनों मैच जीते हैं और आखिरी मुकाबला जीत कर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बराबरी हासिल करने के इरादे से उतरेगी। इस मुकाबले से पहले सबकी नजरें मौसम पर टिकी हैं। सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है और अगर यह मैच बारिश की वजह से रद्द होता है, तो टीम इंडिया 3-1 से सीरीज अपने नाम कर लेगी। इस तरह ब्रिसबेन की बारिश टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

इस टी20 सीरीज का पहला मुकाबला भी बारिश की वजह से रद्द हो गया था। दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की, तो तीसरे और चौथे में भारतीय टीम को जीत मिली। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को ब्रिसबेन में बारिश की संभावना है। दोपहर 12 बजे और सुबह 9 बजे के आसपास बारिश के आसार सबसे ज्यादा हैं। दिन का तापमान करीब 31 डिग्री तक रह सकता है, जबकि रात में यह गिरकर 17 डिग्री तक पहुंच सकता है। अगर मैच के दौरान तेज बारिश होती है या खेल रद्द होता है, तो इसका फायदा भारत को मिलेगा।

कैसी है गाबा की पिच?

गाबा की पिच बाउंस के लिए जानी जाती है। हालांकि टी20 में यहां बल्लेबाजों को रन बनाना आसान हो जाता है। हालांकि मौसम के असर से हालात बदल सकते हैं। अगर बारिश होती है तो तेज गेंदबाजों को शुरुआत में स्विंग मिलेगी, जो बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। नमी के कारण पिच धीमी भी पड़ सकती है, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और स्पिनर्स भी दबदबा बना सकते हैं।

टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा।

टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया

मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन और महली बियर्डमैन।

