IND vs AUS 5th T20: बारिश ने रोका भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का 5वां टी20, रद्द हुआ मैच तो टीम इंडिया को होगा फायदा

India vs Australia 5th T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकबला ब्रिसबेन में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दी है लेकिन मैच में बारिश ने खलल डाल दी है और 4.5 ओवर के बाद मुकाबले को रोकना पड़ा है। अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है, तो टीम इंडिया को फायदा होगा और सीरीज उसके नाम हो जाएगी।