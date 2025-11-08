IND vs AUS 5th T20: बारिश ने रोका भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का 5वां टी20, रद्द हुआ मैच तो टीम इंडिया को होगा फायदा

जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल (फोटो- IANS)
India vs Australia 5th T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकबला ब्रिसबेन में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दी है लेकिन मैच में बारिश ने खलल डाल दी है और 4.5 ओवर के बाद मुकाबले को रोकना पड़ा है। अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है, तो टीम इंडिया को फायदा होगा और सीरीज उसके नाम हो जाएगी।
मैच रोके जाने तक भारतीय टीम ने 4.5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 52 रन बना लिए थे। अभिषेक शर्मा 13 गेंदों में 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 23 रन बना कर नाबाद थे तो शुभमन गिल ने 16 गेंदों में 29 रन बना लिए थे। जब खेल रोका गया तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आकाशीय बिजली कड़कने की आशंका के मद्देनजर खुले क्षेत्रों में रहने को असुरक्षित माना गया। हालांकि इसके कुछ देर बाद बारिश भी शुरू हो गई।
भारतीय टीम ने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना रखी है और अगर मैच रद्द हो जाता है तो टीम इंडिया 2-1 से सीरीज अपने नाम कर लेगी। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। तीसरे और चौथे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की और सीरीज में बढ़त हासिल कर ली।
अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।
मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और एडम जम्पा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग