Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS: बारिश के कारण 5वां टी-20 इंटरनेशनल मैच बेनतीजा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से जीती सीरीज

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराकर वनडे सीरीज पर कब्जा जमाया था। वहीं, अब सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की टी-20 सीरीज 2-1 से जीत ली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 08, 2025

IND vs AUS

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (Photo Credit - IANS)

IND vs AUS 5th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला बारिश से धुल गया। इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टी-20I सीरीज में 2-1 से हरा दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला बारिश से धुल गया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से दूसरा टी-20I मुकाबला जीता था, जबकि मेजबान टीम को सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने तीसरे और चौथे मुकाबले में क्रमशः 5 विकेट और 48 रन से हरा दिया था।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का 5वां मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारत की तरफ से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी के लिए उतरी। दोनों बल्लेबाजों ने आकर्षक स्ट्रोक लगाए और भारत के स्कोर को 4.5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 52 रन तक पहुंचाया। इसी बीच बारिश ने मुकाबले में खलल डाला और खेल को रोकना पड़ा। करीब दो घंटे की बारिश के बाद मुकाबले को बेनतीजा घोषित करना पड़ा।

भारत ने इस जीत के साथ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में सीरीज नहीं गवाने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने टी-20 फॉर्मेंट में एशिया कप 2025 का खिताब भी जीता था। भारत-ऑस्ट्रेलिया टी-20I सीरीज में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा सर्वाधिक रन (163 रन) बनाए। उन्हें सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ सीरीज घोषित किया। यह लगातार दूसरी सीरीज है, जब उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया। अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में भी प्लेयर ऑफ सीरीज रहे थे।

ऑस्ट्रेलिया में भारत का रिकॉर्ड बरकरार

टी-20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने के साथ ही भारत का ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर रिकॉर्ड कायम है। भारतीय टीम ने 2008 के बाद से अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की सरजमीं पर कुल 5 टी-20I सीरीज खेली है। इनमें भारत को चार में जीत मिली है, जबकि दो ड्रॉ रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

08 Nov 2025 05:41 pm

Published on:

08 Nov 2025 04:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: बारिश के कारण 5वां टी-20 इंटरनेशनल मैच बेनतीजा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से जीती सीरीज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

3 ओवर में ही ढेर हो गई टीम इंडिया, नेपाल ने 6 ओवर के मुकाबले में 92 रनों से चटाई धूल

Hong Kong Sixes 2025
क्रिकेट

टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का कमाल, ऐसा करने वाले बने दूसरे भारतीय क्रिकेटर

Abhishek Sharma
क्रिकेट

IND vs AUS 5th T20: बारिश ने रोका भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का 5वां टी20, रद्द हुआ मैच तो टीम इंडिया को होगा फायदा

IND vs AUS 5th T20
क्रिकेट

Ind vs Aus: ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले भारत को दिया बल्‍लेबाजी का न्‍योता, तिलक की जगह इस स्‍टार की एंट्री, पढ़ें दोनों की प्लेइंग 11

Ind vs Aus 5th T20i
क्रिकेट

India vs Nepal: हांगकांग सिक्सेस में भारत की बैक-टू-बैक दूसरी हार, अब नेपाल ने इतने बड़े अंतर से जीता मुकाबला

Dinesh Karthik
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.