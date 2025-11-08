IND vs AUS: बारिश के कारण 5वां टी-20 इंटरनेशनल मैच बेनतीजा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से जीती सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का 5वां मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारत की तरफ से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी के लिए उतरी। दोनों बल्लेबाजों ने आकर्षक स्ट्रोक लगाए और भारत के स्कोर को 4.5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 52 रन तक पहुंचाया। इसी बीच बारिश ने मुकाबले में खलल डाला और खेल को रोकना पड़ा। करीब दो घंटे की बारिश के बाद मुकाबले को बेनतीजा घोषित करना पड़ा।