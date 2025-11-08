IND vs AUS: बारिश के कारण 5वां टी-20 इंटरनेशनल मैच बेनतीजा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से जीती सीरीज

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (Photo Credit - IANS)
IND vs AUS 5th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला बारिश से धुल गया। इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टी-20I सीरीज में 2-1 से हरा दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला बारिश से धुल गया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से दूसरा टी-20I मुकाबला जीता था, जबकि मेजबान टीम को सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने तीसरे और चौथे मुकाबले में क्रमशः 5 विकेट और 48 रन से हरा दिया था।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का 5वां मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारत की तरफ से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी के लिए उतरी। दोनों बल्लेबाजों ने आकर्षक स्ट्रोक लगाए और भारत के स्कोर को 4.5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 52 रन तक पहुंचाया। इसी बीच बारिश ने मुकाबले में खलल डाला और खेल को रोकना पड़ा। करीब दो घंटे की बारिश के बाद मुकाबले को बेनतीजा घोषित करना पड़ा।
भारत ने इस जीत के साथ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में सीरीज नहीं गवाने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने टी-20 फॉर्मेंट में एशिया कप 2025 का खिताब भी जीता था। भारत-ऑस्ट्रेलिया टी-20I सीरीज में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा सर्वाधिक रन (163 रन) बनाए। उन्हें सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ सीरीज घोषित किया। यह लगातार दूसरी सीरीज है, जब उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया। अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में भी प्लेयर ऑफ सीरीज रहे थे।
टी-20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने के साथ ही भारत का ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर रिकॉर्ड कायम है। भारतीय टीम ने 2008 के बाद से अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की सरजमीं पर कुल 5 टी-20I सीरीज खेली है। इनमें भारत को चार में जीत मिली है, जबकि दो ड्रॉ रही है।
