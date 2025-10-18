IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर छह साल बाद वनडे सीरीज जीतने का मौका, कल खेला जाएगा पहला मुक़ाबला

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन चोटिल होने के कारण भारत के खिलाफ खेले जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर बल्लेबाज मार्नस लाबुशैन को कंगारू टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान जारी करते हुए कहा, ग्रीन को साइड स्ट्रेन की समस्या हो गई है। अगले महीने एशेज सीरीज है और हम उन्हें लेकर कोई जोखिम नहीं उठा सतके। ग्रीन अब कुछ दिन रिहैब के लिए जाएंगे और उसके बाद एशेज सीरीज की तैयारी के तहत शेफील्ड शील्ड के कुछ मैच खेलेंगे। लाबुशैन ने अपना आखिरी वनडे मैच 24 अगस्त 2025 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उनके नाम अब तक 66 वनडे मैचों में दो शतक के साथ 1871 रन हैं।