IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर छह साल बाद वनडे सीरीज जीतने का मौका, कल खेला जाएगा पहला मुक़ाबला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच करीब छह महीने के बाद वनडे मुकाबला खेला जाएगा (फोटो- IANS)
India vs Australia ODI Series: भारतीय टीम जब 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसके सामने छह साल कंगारू सरजमीं पर सीरीज जीतने का मौका होगा। भारतीय टीम ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 में तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी। वहीं, आखिरी बार भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 2020-21 में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली थी और उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया के पास कंगारू टीम से हिसाब चुकाने का अच्छा मौका है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच करीब छह महीने के बाद वनडे मुकाबला खेला जाएगा। आखिरी बार दोनों टीमों के बीच चार मार्च 2025 को आइसीसी वनडे चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से शिकस्त दी थी। हालांकि यदि पिछले पांच मैचों पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। पिछले पांच मैचों में भारत ने तीन में जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दो में जीत हासिल की है।
03 : वनडे सीरीज भारत ने ऑस्ट्रेलिया में कुल खेलीं
01 : सीरीज भारत ने और दो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीतीं
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच पर्थ के नए ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम का निर्माण 2017 के अंत में हुआ था और जनवरी 2018 में इसे आधिकारिक तौर पर खोला गया था। इस स्टेडियम में भारतीय टीम पहली बार खेलने के लिए उतरेगी। यहां अभी तक कुल तीन अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन चोटिल होने के कारण भारत के खिलाफ खेले जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर बल्लेबाज मार्नस लाबुशैन को कंगारू टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान जारी करते हुए कहा, ग्रीन को साइड स्ट्रेन की समस्या हो गई है। अगले महीने एशेज सीरीज है और हम उन्हें लेकर कोई जोखिम नहीं उठा सतके। ग्रीन अब कुछ दिन रिहैब के लिए जाएंगे और उसके बाद एशेज सीरीज की तैयारी के तहत शेफील्ड शील्ड के कुछ मैच खेलेंगे। लाबुशैन ने अपना आखिरी वनडे मैच 24 अगस्त 2025 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उनके नाम अब तक 66 वनडे मैचों में दो शतक के साथ 1871 रन हैं।
