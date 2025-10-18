Ind vs Aus 1st ODI Playing XI: रोहित-कोहली की वापसी के साथ गंभीर के चहेतों को मिलेगी जगह, पहले वनडे में कुछ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग 11 

India vs Australia 1st ODI Playing XI Prediction: करीब आठ महीने के लंबे अंतराल के बाद दुनिया की नंबर-1 वनडे टीम भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को 21 अक्‍टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 ओवरों के फॉर्मेट में वापसी करेगी। भारत ने आखिरी बार मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था। तब से बहुत कुछ बदल गया है। रोहित शर्मा की जगह अब शुभमन गिल कप्तान हैं। क्रिकेट फैंस के लिए सबसे खुशी की बात ये है कि इस सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी वापसी होगी। भारत को पहली चुनौती पर्थ में मिलने वाली है, जहां वह कभी वनडे नहीं खेला है। ऐसे में नए कप्‍तान शुभमन गिल के लिए प्‍लेइंग इलेवन चुनना आसान नहीं होगा। आइये इस मैच से पहले संभावित प्‍लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं।