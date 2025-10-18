Patrika LogoSwitch to English

Ind vs Aus 1st ODI Playing XI: रोहित-कोहली की वापसी के साथ गंभीर के चहेतों को मिलेगी जगह, पहले वनडे में कुछ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग 11 

India vs Australia 1st ODI Playing XI Prediction: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्‍टूबर को खेले जाने वाले पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी होगी। इसके साथ ही ये देखना भी दिलचस्‍प होगा कि भारत की प्लेइंग 11 कैसे होगी? आइये भारत की संभावित प्‍लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 18, 2025

India vs Australia 1st ODI Playing XI Prediction

भारतीय क्रिकेट टीम। (File Photo Credit - IANS)

India vs Australia 1st ODI Playing XI Prediction: करीब आठ महीने के लंबे अंतराल के बाद दुनिया की नंबर-1 वनडे टीम भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को 21 अक्‍टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 ओवरों के फॉर्मेट में वापसी करेगी। भारत ने आखिरी बार मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था। तब से बहुत कुछ बदल गया है। रोहित शर्मा की जगह अब शुभमन गिल कप्तान हैं। क्रिकेट फैंस के लिए सबसे खुशी की बात ये है कि इस सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी वापसी होगी। भारत को पहली चुनौती पर्थ में मिलने वाली है, जहां वह कभी वनडे नहीं खेला है। ऐसे में नए कप्‍तान शुभमन गिल के लिए प्‍लेइंग इलेवन चुनना आसान नहीं होगा। आइये इस मैच से पहले संभावित प्‍लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं।

शीर्ष पांच बल्‍लेबाज पहले से ही तय

विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में कप्‍तान शुभमन गिल अनुभवी सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करना चाहेंगे। इसके बाद तीसरे स्‍थान पर विराट कोहली का उतरना तय है तो चौथे नंबर पर उप कप्‍तान श्रेयस अय्यर को उतारा जाएगा। वहीं, पांचवें नंबर पर विकेटकीपर बल्‍लेबाज के केएल राहुल उतरेंगे। इस तरह शीर्ष पांच स्‍थान तय हैं।

गंभीर के चहेते हर्षित और सुंदर को मिलेगा मौका!

भारतीय टीम मैनेजमेंट छठे नंबर पर हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति में नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जाना चाहेगा। वहीं, सातवें और आठवें नंबर तक बल्‍लेबाजी को मजबूती देने के लिए स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को आजमाया जा सकता है। ये किसी से छिपा नहीं है कि वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा गौतम गंभीर के चहेते हैं। ऐसे में हर्षित राणा बतौर तेज गेंदबाज आजमाए जाएंगे। वहीं, अन्‍य दो तेज गेंदबाजों के रूप में अर्शदीप सिंह और मोहम्‍मद सिराज को आजमाया जाएगा।

कुलदीप समेत इन 4 प्‍लेयर्स का कटेगा पत्‍ता

वॉशिंगटन सुंदर के आने से कुलदीप यादव का पत्‍ता कटना तय है। वहीं, हर्षित राणा को खिलाए जाने पर प्रसिद्ध कृष्‍णा को बेंच पर बैठना होगा। इनके अलावा सलामी बल्‍लेबाज यशस्‍वी जायसवाल को भी शायद पूरी सीरीज बेंच पर ही गुजारनी होगी तो केएल राहुल के बतौर विकेटकीपर बल्‍लेबाज खेलने के चलते ध्रुव जुरेल को मौका मिलने की उम्‍मीद बेहद कम है।

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग XI

शुभमन गिल (कप्‍तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह।

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर किया रहस्यमयी पोस्ट, फैंस बोले- हार नहीं माननी
क्रिकेट
Virat Kohli Cryptic Post

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

18 Oct 2025 09:00 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind vs Aus 1st ODI Playing XI: रोहित-कोहली की वापसी के साथ गंभीर के चहेतों को मिलेगी जगह, पहले वनडे में कुछ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग 11 

