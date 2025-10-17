IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा रोहित शर्मा के लिए सबसे खास, ये 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का शानदार मौका

पर्थ वनडे में उतरते ही रोहित शर्मा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। वह अब तक 499 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। इस सीरीज का पहला मैच उनके लिए 500वां मैच होगा। ऐसा करने वाले वे सचिन, राहुल, धोनी और कोहली के बाद पांचवें भारतीय होंगे। रोहित वनडे में 11,168 रन बना चुके हैं और अगर वे 54 रन और बना लेते हैं, तो सौरव गांगुली के 11,221 रनों को पछाड़कर भारत के तीसरे सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। यही नहीं 10 रन बनाते ही रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 रन बना लेंगे।