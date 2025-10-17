Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा रोहित शर्मा के लिए सबसे खास, ये 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का शानदार मौका

India vs Australia: ऱोहित शर्मा ने अभी तक तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 19,700 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की सीरीज में अगर रोहित शर्मा 300 बना लेते हैं तो वह 20 हजार इंटरनेशनल रन बना लेंगे।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 17, 2025

Rohit sharma

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Photo - BCCI)

Rohit Sharma in ODI Cricket: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। दोनों टीमें वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमें हैं और इस सीरीज पर दुनिया की नजर होने वाली है। यह सीरीज इसलिए भी खास है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो रही है। दोनों दिग्गजों का यह आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा माना जा रहा है। टीम की कमान रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल संभालेंगे। हालांकि हिटमैन इस सीरीज में 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

20 हजार इंटरनेशनल रन

रोहित शर्मा ने अभी तक तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 19,700 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की सीरीज में अगर रोहित शर्मा 300 बना लेते हैं तो वह 20 हजार इंटरनेशनल रन बना लेंगे। ऐसा करते ही वह सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के क्लब में शामिल हो जाएंगे, जो पहले ही 20,000 रन बना चुके हैं। रोहित शर्मा 20 हजार इंटरनेशनल रन बनाने वाले चौथे भारतीय बन जाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के

रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 100 छक्कों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 12 छक्कों की जरूरत है। अगर रोहित शर्मा ऐसा कर देते हैं तो वह दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे, जिन्होंने किसी एक टीम के खिलाफ 100 छक्के लगाए।

इन 3 रिकॉर्ड पर भी हो सकता है रोहित का नाम

पर्थ वनडे में उतरते ही रोहित शर्मा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। वह अब तक 499 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। इस सीरीज का पहला मैच उनके लिए 500वां मैच होगा। ऐसा करने वाले वे सचिन, राहुल, धोनी और कोहली के बाद पांचवें भारतीय होंगे। रोहित वनडे में 11,168 रन बना चुके हैं और अगर वे 54 रन और बना लेते हैं, तो सौरव गांगुली के 11,221 रनों को पछाड़कर भारत के तीसरे सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। यही नहीं 10 रन बनाते ही रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 रन बना लेंगे।

50 इंटरनेशनल शतक का रिकॉर्ड

रोहित के नाम टेस्ट, वनडे और टी-20 में कुल 49 शतक हैं। एक और शतक लगाते ही वह 50 शतकों के आंकड़े को छू लेंगे। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 वनडे शतक बनाए हैं। अगर वे एक और शतक लगाते हैं, तो सचिन तेंदुलकर के 9 शतकों की बराबरी कर लेंगे। अगर रोहित इस सीरीज में दो शतक लगा लेते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 वनडे शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे।

रोहित ने बतौर ओपनर 44 शतक लगाए हैं। अगर वे एक शतक और बनाते हैं, तो सचिन के 45 शतकों की बराबरी कर लेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा ओपनिंग शतक डेविड वॉर्नर (49) के नाम हैं। सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित ने 15,585 रन बनाए हैं। अगर वे 174 रन और बना लेते हैं, तो वीरेंद्र सहवाग (15,758 रन) को पीछे छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।

Cricket News

Published on:

17 Oct 2025 02:18 pm

Hindi News / Patrika Special / IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा रोहित शर्मा के लिए सबसे खास, ये 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का शानदार मौका

