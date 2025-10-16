रॉस टेलर की टीम का सपना चकनाचूर, T20 वर्ल्डकप 2026 के लिए 20 टीमें कन्फर्म, एशिया की 8 टीमें शामिल

T20 World Cup 2026 Team List: एशिया/पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर से 3 टीमों ने अगले साल आयोजित होने वाली टी20 वर्ल्डकप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ओमान, यूएई और नेपाल ने आखिरी 3 स्थानों पर कब्जा कर लिया। इस तरह रिटायरमेंट से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले रॉस टेलर (Ross Taylor) की टीम समोओ का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) खेलने का सपना टूट गया। यूएई की समोआ पर जीत के साथ ही नेपाल और ओमान की टीमों ने विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया। जबकी यूएई ने जापान को हराकर अंतिम स्थान पर कब्जा जमाया।