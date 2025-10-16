Patrika LogoSwitch to English

रॉस टेलर की टीम का सपना चकनाचूर, T20 वर्ल्डकप 2026 के लिए 20 टीमें कन्फर्म, एशिया की 8 टीमें शामिल

T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित होने वाले टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए सभी 20 टीमें तय हो गई हैं। आखिरी 3 स्थानों पर एशियाई देशों ने कब्जा जमाया।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 16, 2025

T20 World Cup 2024

टी20 वर्ल्डकप 2024 चैंपियन टीम इंडिया (फोटो- IANS)

T20 World Cup 2026 Team List: एशिया/पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर से 3 टीमों ने अगले साल आयोजित होने वाली टी20 वर्ल्डकप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ओमान, यूएई और नेपाल ने आखिरी 3 स्थानों पर कब्जा कर लिया। इस तरह रिटायरमेंट से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले रॉस टेलर (Ross Taylor) की टीम समोओ का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) खेलने का सपना टूट गया। यूएई की समोआ पर जीत के साथ ही नेपाल और ओमान की टीमों ने विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया। जबकी यूएई ने जापान को हराकर अंतिम स्थान पर कब्जा जमाया।

नेपाल क्रिकेट टीम इस क्वालीफायर्स में अजेय रही और सभी मैच जीतते हुए सुपर 6 में टॉप पर रही। ओमान दूसरे और यूएई तीसरे स्थान पर रही।

भारत और श्रीलंका को मेजबान के तौर पर सीधे इस मेगा इवेंट के लिए क्वालीफिकेशन मिली है। फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले टूर्नामेंट में चार ग्रुपों में 20 टीमें चार-चार मैच खेलेंगी, उसके बाद सुपर-8, सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टाइटल डिफेंड करने उतरेगी। तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की दूसरे और इंग्लैंड-वेस्टइंडीज की तीसरे खिताब पर नजर होगी।

किसे कैसे मिली क्वालीफिकेशन?

मेजबान के रूप में भारत और श्रीलंका को सीधा टिकट मिला है, तो 2024 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में पहुंचने वाली शीर्ष आठ टीमों—अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका (यूएसए), वेस्ट इंडीज—को ऑटोमैटिक एंट्री दी गई है। यूएसए ने 2024 में पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराकर इतिहास रचा था। इसके अलावा, 30 जून 2024 की आईसीसी टी20आई रैंकिंग के आधार पर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आयरलैंड ने क्वालीफाई किया, जो टी20 वर्ल्डकप 2024 के सुपर-8 से बाहर रही थीं।

रिजनल क्वालीफायर्स की बात करें तो अफ्रीका क्वालीफायर से नामीबिया और जिम्बाब्वे ने अपना अपना टिकट हासिल किया। अमेरिकी रिजनल क्वालीफायर्स से कनाडा ने होम ग्राउंड पर रीजनल फाइनल जीतकर अपना टिकट कंफर्म किया। यूरोप क्वालीफायर से नीदरलैंड्स और इटली को टिकट मिले। इटली पहली बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप खेलेगी। एशिया-ईस्ट एशिया पेसिफिक क्वालीफायर से नेपाल, ओमान और यूएई ने सुपर-6 स्टेज में टॉप-3 स्थान हासिल कर अपना टिकट बुक किया।

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप की 20 टीमें

भारत, श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ़्रीका, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, ज़िम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और यूएई।

