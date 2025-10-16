विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर किया रहस्यमयी पोस्ट, फैंस बोले- हार नहीं माननी

Virat Kohli Cryptic Post: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट किया है।आखिरी बार मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेले कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके है और अब ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से मैदान पर वापसी करने को बेताब हैं। उनके रविवार को पहले वनडे मैच में खेलने की पूरी उम्मीद है। मैच से पहले उनके सोशल मीडिया संदेश ने कई फैंस को हैरान कर दिया है। फैंस इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।