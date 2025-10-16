Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर किया रहस्यमयी पोस्ट, फैंस बोले- हार नहीं माननी

Virat Kohli Cryptic Post: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट किया है। उनका ये पोस्‍ट तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 16, 2025

Virat Kohli Cryptic Post

विराट कोहली। (Photo: Virat Kohli Instagram)

Virat Kohli Cryptic Post: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट किया है।आखिरी बार मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेले कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके है और अब ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से मैदान पर वापसी करने को बेताब हैं। उनके रविवार को पहले वनडे मैच में खेलने की पूरी उम्मीद है। मैच से पहले उनके सोशल मीडिया संदेश ने कई फैंस को हैरान कर दिया है। फैंस इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

विराट कोहली ने लिखा ये पोस्‍ट

विराट कोहली ने एक्‍स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का फैसला कर लेते हैं। उनकी इस पोस्‍ट पर एक फैन ने लिखा कि भाई ना तो हार माननी है, ना फेल होना है। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत। एक अन्‍य ने लिखा कि भाई तो फिर आपने टेस्ट क्रिकेट इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? वहीं, एक ने लिखा कि कभी हार मत मानो... लेकिन याद रखना, कई और लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

कार्तिक बोले- 2027 विश्‍व कप को लेकर उत्‍सुक कोहली

बता दें कि इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आरसीबी के मेंटर दिनेश कार्तिक ने खुलासा किया है कि दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 2027 विश्व कप में वापसी करने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने हाल ही में लंदन में अपने ब्रेक के दौरान नियमित प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो में कार्तिक ने कहा कि कोहली क्रिकेट विश्व कप 2027 खेलने के लिए बेहद उत्सुक हैं। वह सप्ताह में 2-3 सत्र क्रिकेट का अभ्यास कर रहे थे।

भारत के वनडे में दूसरे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

विराट वनडे में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 302 मैचों और 290 पारियों में 57.88 के औसत, 93 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट और 51 शतक और 74 अर्द्धशतक लगाकर 14,181 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 है। इस साल सात वनडे मैचों में उन्‍होंने 45.83 के औसत से 275 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* रन रहा है।

ऑस्‍ट्रेलिया में भी शानदार प्रदर्शन

इस साल उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला था। उस टूर्नामेंट में उन्‍होंने पांच मैचों में 218 रन बनाए थे, जिसमें चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रनों की शानदार पारी शामिल है। वहीं, कोहली के ऑस्‍ट्रेलिया में प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 29 वनडे मैचों में 51.03 की औसत और 89 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 1,327 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और छह अर्द्धशतक भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की प्लेइंग 11, कुलदीप समेत इन 4 को किया बाहर
क्रिकेट
Aakash Chopra picks IND vs AUS 1st ODI playing XI

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

16 Oct 2025 11:30 am

Published on:

16 Oct 2025 11:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर किया रहस्यमयी पोस्ट, फैंस बोले- हार नहीं माननी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बाबर आजम से मिलने ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया लड़का, सुरक्षा में बड़ी चूक का हैरान कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल

Security Breach in Lahore
क्रिकेट

IND vs AUS: रोहित शर्मा के निशाने पर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रच सकते हैं इतिहास

Rohit sharma
क्रिकेट

ICC Womens World Cup 2025 Points Table: ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ इंग्‍लैंड बना टेबल टॉपर, जानें भारत समेत सभी टीमों का हाल

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की प्लेइंग 11, कुलदीप समेत इन 4 को किया बाहर

Aakash Chopra picks IND vs AUS 1st ODI playing XI
क्रिकेट

Ranji Trophy 2025: ईशान किशन और गायकवाड़ ने बरसाए चौके छक्के, बार – बार नज़रअदाज किए जाने पर चयनकर्ताओं को दिया करारा जवाब

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.