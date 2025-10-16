विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर किया रहस्यमयी पोस्ट, फैंस बोले- हार नहीं माननी

विराट कोहली। (Photo: Virat Kohli Instagram)
Virat Kohli Cryptic Post: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट किया है।आखिरी बार मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेले कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके है और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से मैदान पर वापसी करने को बेताब हैं। उनके रविवार को पहले वनडे मैच में खेलने की पूरी उम्मीद है। मैच से पहले उनके सोशल मीडिया संदेश ने कई फैंस को हैरान कर दिया है। फैंस इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
विराट कोहली ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का फैसला कर लेते हैं। उनकी इस पोस्ट पर एक फैन ने लिखा कि भाई ना तो हार माननी है, ना फेल होना है। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत। एक अन्य ने लिखा कि भाई तो फिर आपने टेस्ट क्रिकेट इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? वहीं, एक ने लिखा कि कभी हार मत मानो... लेकिन याद रखना, कई और लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
बता दें कि इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आरसीबी के मेंटर दिनेश कार्तिक ने खुलासा किया है कि दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 2027 विश्व कप में वापसी करने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने हाल ही में लंदन में अपने ब्रेक के दौरान नियमित प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो में कार्तिक ने कहा कि कोहली क्रिकेट विश्व कप 2027 खेलने के लिए बेहद उत्सुक हैं। वह सप्ताह में 2-3 सत्र क्रिकेट का अभ्यास कर रहे थे।
विराट वनडे में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 302 मैचों और 290 पारियों में 57.88 के औसत, 93 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट और 51 शतक और 74 अर्द्धशतक लगाकर 14,181 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 है। इस साल सात वनडे मैचों में उन्होंने 45.83 के औसत से 275 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* रन रहा है।
इस साल उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने पांच मैचों में 218 रन बनाए थे, जिसमें चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रनों की शानदार पारी शामिल है। वहीं, कोहली के ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 29 वनडे मैचों में 51.03 की औसत और 89 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 1,327 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और छह अर्द्धशतक भी शामिल हैं।
