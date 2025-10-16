ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की प्लेइंग 11, कुलदीप समेत इन 4 को किया बाहर

Aakash Chopra picks India vs Australia 1st ODI playing XI: भारतीय टीम वेस्‍टइंडीज को रौंदने के बाद अब ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इस दौरे की शुरुआत तीन मैचों की वनडे सीरीज से 19 अक्‍टूबर को होगी। इस सीरीज के लिए भारत ने 15 सदस्‍यीय क्रिकेट टीम को ऑस्‍ट्रेलिया भेजा है। अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद इस सीरीज से वापसी होने जा रही है तो टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में नजरअंदाज किए गए श्रेयस अय्यर की भी वापसी होगी। बीसीसीआई के सेलेक्‍टर्स ने टीम की कमान रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को सौंपी है। अब सबकी नजर इस पर है कि गिल किस प्‍लेइंग इलेवन के साथ पहले मुकाबले में उतरेंगे। इसी बीच भारत के पूर्व ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भारत की प्‍लेइंग चुनी है।