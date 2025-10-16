ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की प्लेइंग 11, कुलदीप समेत इन 4 को किया बाहर

रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर (फोटो- IANS)
Aakash Chopra picks India vs Australia 1st ODI playing XI: भारतीय टीम वेस्टइंडीज को रौंदने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इस दौरे की शुरुआत तीन मैचों की वनडे सीरीज से 19 अक्टूबर को होगी। इस सीरीज के लिए भारत ने 15 सदस्यीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया भेजा है। अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद इस सीरीज से वापसी होने जा रही है तो टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में नजरअंदाज किए गए श्रेयस अय्यर की भी वापसी होगी। बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने टीम की कमान रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को सौंपी है। अब सबकी नजर इस पर है कि गिल किस प्लेइंग इलेवन के साथ पहले मुकाबले में उतरेंगे। इसी बीच भारत के पूर्व ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भारत की प्लेइंग चुनी है।
आकाश चोपड़ा ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए प्लेइंग इलेवन रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल बतौर सलामी बल्लेबाज चुना है, जिसके चलते यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठना होगा। उसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर रखा। केएल राहुल को पांचवें नंबर के लिए और नीतीश कुमार रेड्डी को छठे नंबर के लिए चुना है, जो चोटिल हार्दिक पंड्या की जगह लेंगे।
उन्होंने अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर दो स्पिन ऑलराउंडरों को भी प्लेइंग इलेवन में जगह दी है। चोपड़ा के अनुसार, कुलदीप यादव अंतिम एकादश में जगह नहीं बना पाएंगे। इसके बाद उन्होंने तीन तेज गेंदबाजों हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया है। इस तरह कुलदीप के साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जयसवाल को बेंच पर बैठना होगा।
बता दें कि हाल ही में हर्षित राणा को तीनों फॉर्मेट में चयन को लेकर काफी आलोचना हुई, जिस पर गौतम गंभीर ने जवाब भी दिया था। चोपड़ा ने कहा कि इस 23 वर्षीय खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने पर ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए।
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग