विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे विश्व कप 2027 में खेलेंगे या नहीं? भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया ये जवाब

Gautam Gambhir on Virat Kohli and Rohit Sharma future: 2027 के वर्ल्‍ड कप में खेलने को लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली चर्चाओं में हैं। कई दिग्‍गज इस पर अपनी राय दे चुके हैं। इसी बीच टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी इस सवाल का जवाब दिया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 14, 2025

Gautam Gambhir on Virat Kohli and Rohit Sharma future

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर (Photo-BCCI)

Gautam Gambhir on Virat Kohli and Rohit Sharma future: भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। अब टीम इंडिया 19 अक्‍टूबर से शुरू होने वाले दौरे के लिए ऑस्‍ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेगी। ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से क्रिकेट के मैदान पर लंबे समय बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी भी होगी। लेकिन, ये दोनों स्‍टार खिलाड़ी इस बात को लेकर सुर्खियों में हैं कि वनडे वर्ल्‍ड कप 2027 खेलेंगे या नहीं? क्‍योंकि बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाते हुए शुभमन गिल को वनडे टीम का भी कप्तान बनाकर नया दांव खेल दिया है। इस फैसले के बाद इन दोनों को लेकर अफवाहों का बाजार गर्माया हुआ है। इसी बीच टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी इन दोनों के भविष्‍य को लेकर अपनी चुप्‍पी तोड़ी है।

रोहित-कोहली पर गौतम गंभीर ने दिया ये जवाब

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड कोच गौतम गंभीर भी शामिल हुए। इस दौरान जब सवाल किया गया कि क्या भारतीय क्रिकेट के दो स्तंभ रोहित शर्मा और विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाने वाले वनडे विश्व कप 2027 की योजना का हिस्सा हैं। गंभीर ने काफी हद तक सुरक्षित रुख अपनाते हुए कहा कि विश्व कप अभी ढाई साल दूर है और प्रबंधन वर्तमान की सोच रहा है। वे दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उम्मीद है कि इन दोनों का दौरा सफल रहेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इन दोनों का प्रदर्शन उम्‍मीदों के मुताबिक नहीं रहा तो इनका वर्ल्‍ड कप खेल पाना मुश्किल है।

वनडे विश्‍व कप जीतकर संन्‍यास लेना चाहते हैं दोनों

बता दें कि रोहित और कोहली दोनों ही ने इस साल की शुरुआत में भारत को वनडे चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद इंग्‍लैंड दौरे से पहले दोनों ने ठीक उसी तरह टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया, जैसे टी20 वर्ल्‍ड कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया था। अब दोनों का सपना वनडे विश्व कप जीतने का है, ताकि 2023 की यादों को भुलाया जा सके।

वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार रोहित-विराट

अब ये जोड़ी 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन वनडे मैचों की कठिन सीरीज के लिए तैयार है। इसको लेकर रोहित शर्मा पिछले कुछ समय से काफी अभ्यास कर रहे हैं और अपनी फिटनेस पर भी काफी कुछ किया है। वहीं, विराट कोहली अपने गृहनगर पहुंच चुके हैं, जहां से वह ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। लंबे ब्रेक के बाद इन दोनों की वापसी का क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है।

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे विश्व कप 2027 में खेलेंगे या नहीं? भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया ये जवाब

