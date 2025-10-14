विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे विश्व कप 2027 में खेलेंगे या नहीं? भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया ये जवाब

Gautam Gambhir on Virat Kohli and Rohit Sharma future: भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। अब टीम इंडिया 19 अक्‍टूबर से शुरू होने वाले दौरे के लिए ऑस्‍ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेगी। ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से क्रिकेट के मैदान पर लंबे समय बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी भी होगी। लेकिन, ये दोनों स्‍टार खिलाड़ी इस बात को लेकर सुर्खियों में हैं कि वनडे वर्ल्‍ड कप 2027 खेलेंगे या नहीं? क्‍योंकि बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाते हुए शुभमन गिल को वनडे टीम का भी कप्तान बनाकर नया दांव खेल दिया है। इस फैसले के बाद इन दोनों को लेकर अफवाहों का बाजार गर्माया हुआ है। इसी बीच टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी इन दोनों के भविष्‍य को लेकर अपनी चुप्‍पी तोड़ी है।