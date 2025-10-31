IND vs AUS: बेहद मजबूत है मेलबर्न में भारतीय टीम का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं इन टीमों को भी दी है पटखनी

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बारिश के कारण मैच को 19 ओवर का कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 7 विकेट खोकर 132 रन बनाए। उनकी पारी में कुछ अच्छे शॉट्स लगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की। कुलदीप यादव और क्रुणाल पंड्या जैसे स्पिनरों ने विकेट चटकाए, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआती झटके दिए। हालांकि, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की पारी समाप्त हुई, बारिश और तेज हो गई। मैदान गीला हो गया और डकवर्थ-लुईस नियम के तहत भी मैच आगे नहीं बढ़ सका। भारत को बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में ही बैठे रहे। अंततः मैच रद्द घोषित कर दिया गया। दोनों टीमों को एक-एक अंक बांट दिया गया।