IND vs AUS: बेहद मजबूत है मेलबर्न में भारतीय टीम का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं इन टीमों को भी दी है पटखनी

भारत ने अब तक मेलबर्न में 6 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 4 जीते, 1 हारा और 1 बेनतीजा रहा है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में 15 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9 मैच जीते, 5 मैच हारे और एक मैच बेनतीजा रहा है।

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 31, 2025

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा (Photo - BCCI)

India vs Australia 2nd T20, Melbourne Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाएगा। इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम का टी20 रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है। टीम ने यहां न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराया है। बल्कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे को भी पटखनी दी है। आइए, इन सभी मैचों पर एक नजर डालते हैं।

भारत ने अब तक मेलबर्न में 6 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 4 जीते, 1 हारा और 1 बेनतीजा रहा है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में 15 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9 मैच जीते, 5 मैच हारे और एक मैच बेनतीजा रहा है।

भारत vs ऑस्ट्रेलिया (23 नवंबर 2018)

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बारिश के कारण मैच को 19 ओवर का कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 7 विकेट खोकर 132 रन बनाए। उनकी पारी में कुछ अच्छे शॉट्स लगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की। कुलदीप यादव और क्रुणाल पंड्या जैसे स्पिनरों ने विकेट चटकाए, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआती झटके दिए। हालांकि, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की पारी समाप्त हुई, बारिश और तेज हो गई। मैदान गीला हो गया और डकवर्थ-लुईस नियम के तहत भी मैच आगे नहीं बढ़ सका। भारत को बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में ही बैठे रहे। अंततः मैच रद्द घोषित कर दिया गया। दोनों टीमों को एक-एक अंक बांट दिया गया।

भारत vs ऑस्ट्रेलिया (1 फरवरी 2008)

ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीबी सीरीज का एक अहम मुकाबला खेला जा रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम मात्र 74 रन पर ढेर हो गई। इरफान पठन को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 11.2 ओवर में मात्र एक विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया।

भारत vs ऑस्ट्रेलिया (3 फरवरी 2012)

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। ऑस्ट्रेलिया की टीम 19.4 ओवर में मात्र 131 रन पर ढेर हो गई। जवाब में भारत ने सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर के शानदार अर्धशतक की मदद से इस लक्ष्य को 19.4 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया।

भारत vs ऑस्ट्रेलिया (29 जनवरी 2016)

इस मुकाबले में विराट कोहली की नाबाद 59 और रोहित शर्मा की 60 रनों की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर 184 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर महज 157 रन ही बना सकी और भारत ने 27 रनों की आरामदायक जीत दर्ज की।

भारत vs पाकिस्तान (23 अक्टूबर 2022)

टी20 वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप स्टेज में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेले गए इस हाईवोल्टेज मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर जीत का स्वाद चखा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने आठ विकेट होकर 159 रन बनाए। जवाब में भारत ने विराट कोहली की नाबाद 82 रनों की शानदार पारी की मदद से इस लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। कोहली के अलावा हार्दिक पंड्या ने भी 40 रन की पारी खेली।

भारत vs जिम्बाब्वे (6 नवंबर 2022)

टी20 विश्व कप 2022 के सुपर 12 के आखिरी मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रनों से करारी शिकस्त देकर ग्रुप 2 में टॉप किया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 186 रन बनाए, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17.2 ओवर में महज 115 रन पर ऑलआउट हो गई। यह भारत की एमसीजी पर विश्व कप में चौथी जीत थी।

India vs Australia 2nd T20

Published on:

31 Oct 2025 12:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: बेहद मजबूत है मेलबर्न में भारतीय टीम का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं इन टीमों को भी दी है पटखनी

