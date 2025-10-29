Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में कभी टी20 सीरीज नहीं हारा भारत, पिछली तीन सीरीज का रिजल्ट जान उड़ जाएंगे होश!

भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया में टी20 रिकॉर्ड बेहद शानदार है। कंगारू सरजमीं पर भारत ने कभी भी टी20 सीरीज नहीं गंवाई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 29, 2025

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। (Photo - EspnCricInfo)

India vs Australia T20 Series Record: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। वनडे सीरीज में 2-1 से हारने के बाद भारतीय टीम वापसी के लिए बेताब है। ऐसे में यह सीरीज बेहद रोमांचक होने वाली है। एशिया कप जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया में धाक जमाना चाहेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया में टी20 रिकॉर्ड बेहद शानदार है। कंगारू सरजमीं पर भारत ने कभी भी टी20 सीरीज नहीं गंवाई है। चाहे धोनी एरा हो या विराट कोहली का दौर, भारतीय टीम ने हमेशा ऑस्ट्रेलियाई टीम को कड़ी टक्कर दी और सीरीज पर कब्जा जमाया या कम से कम ड्रॉ कराया।

2012: धोनी की कप्तानी में 1-1 से ड्रॉ

2008 में भारतीय टीम ने एकमात्र टी20 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में मेलबर्न में खेला था। तब भारतीय टीम को कंगारूओं ने 9 विकेट से हराया था। हालांकि यह सीरीज नहीं थी और सिर्फ एक मुक़ाबला खेला गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बहु-मैच टी20 सीरीज 2012 में खेली गई। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम दो मैचों की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पहुंची। स‍िडनी में खेला गया पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 31 रनों से जीता था। वहीं मेलबर्न में खेले गए दूसरे मुक़ाबले में भारत ने शानदार वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से धूल चटाई।

2016: धोनी का जलवा, 3-0 से क्लीन स्वीप

2016 में धोनी की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का सूपड़ा साफ कर दिया। तीन मैचों की सीरीज में भारत ने एकतरफा प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हरा इतिहास रच दिया। भारत ने एड‍िलेड में 37 रन और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को 27 रनों से हराया। सीरीज का आखिरी मुक़ाबला स‍िडनी में खेला गया। इस मैच को आखिरी गेंद पर जीत भारत ने यह सीरीज 3-0 से अपने नाम की।

2018: विराट की कमान में 1-1 ड्रॉ (एक मैच रद्द)

2018 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर था। तब दोनों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर छूटी थी। मेलबर्न में हुआ एक मुकाबला बार‍िश की भेंट चढ़ गया था। वहीं 2020 में फिर विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने तीन मैचों की सीरीज खेली और इस बार ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई। भारत ने शुरुआती मैच गंवाया, लेकिन अगले दो मैच जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

घरेलू मैदान पर भी दबदबा

भारतीय टीम ने टी20 क्रिकेट में न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर शानदार प्रदर्शन किया है। बल्कि भारत में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया है। 2022 में दोनों देशों के बीच 3 मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसे भारत ने 2-1 से अपने नाम किया था। वहीं साल 2023 भारत में 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया था।

