IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में कभी टी20 सीरीज नहीं हारा भारत, पिछली तीन सीरीज का रिजल्ट जान उड़ जाएंगे होश!

India vs Australia T20 Series Record: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। वनडे सीरीज में 2-1 से हारने के बाद भारतीय टीम वापसी के लिए बेताब है। ऐसे में यह सीरीज बेहद रोमांचक होने वाली है। एशिया कप जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया में धाक जमाना चाहेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया में टी20 रिकॉर्ड बेहद शानदार है। कंगारू सरजमीं पर भारत ने कभी भी टी20 सीरीज नहीं गंवाई है। चाहे धोनी एरा हो या विराट कोहली का दौर, भारतीय टीम ने हमेशा ऑस्ट्रेलियाई टीम को कड़ी टक्कर दी और सीरीज पर कब्जा जमाया या कम से कम ड्रॉ कराया।