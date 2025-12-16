IPL 2026 Auction: प्रशांत वीर-कार्तिक शर्मा बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर, CSK ने खोला खजाना

प्राशांत वीर (फोटो- CSK)
Prashant Veer Auction 2026 Bid Price: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 ऑक्शन में प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने इतिहास रच दिया। वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने दोनों खिलाड़ियों को 14.20-14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। प्रशांत और कार्तिक का बेस प्राइस सिर्फ 30-30 लाख रुपये था।
प्रशांत बीर के लिए सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी बोली लगाई। शुरुआत में मुंबई इंडियंस ने भी बिड में एंट्री की, लेकिन जब बोली 1 करोड़ रुपये से ऊपर जाती दिखी, तो मुंबई बाहर हो गई। यह चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय खिलाड़ी के लिए लगाई गई सबसे महंगी बोली है।
कार्तिक शर्मा के लिए मुंबई इंडियंस ने बोली की शुरुआत की और लखनऊ सुपर जायंट्स उन पर बोली लगाने वाली दूसरी टीम बनी। इसके बाद केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स की भी एंट्री हुई। जब उनकी बोली 3 करोड़ रुपये के करीब पहुंची, तो एलएसजी और मुंबई इंडियंस बोली से बाहर हो गईं।
इसके बाद केकेआर और सीएसके के बीच लंबी रेस चली। जब कार्तिक शर्मा की बोली करीब 13 करोड़ रुपये तक पहुंची, तो केकेआर भी बाहर हो गई। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की एंट्री हुई। सनराइजर्स की आखिरी बोली 14 करोड़ रुपये रही, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये की बोली लगाकर कार्तिक शर्मा को अपनी टीम में शामिल कर लिया।
इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने दीपक चाहर को 14 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि दीपक चाहर अब मुंबई इंडियंस की टीम में हैं और उन्हें ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइज ने रिटेन किया था।
