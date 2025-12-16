IPL 2026 Auction: प्रशांत वीर-कार्तिक शर्मा बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर, CSK ने खोला खजाना

इसके बाद केकेआर और सीएसके के बीच लंबी रेस चली। जब कार्तिक शर्मा की बोली करीब 13 करोड़ रुपये तक पहुंची, तो केकेआर भी बाहर हो गई। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की एंट्री हुई। सनराइजर्स की आखिरी बोली 14 करोड़ रुपये रही, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये की बोली लगाकर कार्तिक शर्मा को अपनी टीम में शामिल कर लिया।