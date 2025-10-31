IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

India vs Australia 2nd T20 Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुक़ाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाने वाले इस मैच को जीत दोनों टीम सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। ऐसे में आइए इस मैच से पहले जानते हैं कि आप दूसरे टी20 को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।