IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मुक़ाबला (Photo - EspnCricInfo)
India vs Australia 2nd T20 Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुक़ाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाने वाले इस मैच को जीत दोनों टीम सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। ऐसे में आइए इस मैच से पहले जानते हैं कि आप दूसरे टी20 को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।
India vs Australia 2nd T20: कब खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला शुक्रवार यानि 31 अक्टूबर को खेला जाएगा।
India vs Australia 2nd T20: कहां खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।
India vs Australia 2nd T20: कब शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.45 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 1.15 बजे होगा।
India vs Australia 2nd T20: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज के मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।
India vs Australia 2nd T20: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।
