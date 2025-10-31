Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

IND vs AUS, When and where to watch: भारत और ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 31, 2025

India vs Australia 2nd T20

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मुक़ाबला (Photo - EspnCricInfo)

India vs Australia 2nd T20 Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुक़ाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाने वाले इस मैच को जीत दोनों टीम सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। ऐसे में आइए इस मैच से पहले जानते हैं कि आप दूसरे टी20 को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।

India vs Australia 2nd T20: कब खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला शुक्रवार यानि 31 अक्टूबर को खेला जाएगा।

India vs Australia 2nd T20: कहां खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।

India vs Australia 2nd T20: कब शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.45 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 1.15 बजे होगा।

India vs Australia 2nd T20: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज के मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

India vs Australia 2nd T20: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Oct 2025 08:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत के बाद इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा, कहा – भारत ही जीतेगा महिला वर्ल्ड कप खिताब

क्रिकेट

महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में मात्र तीन बार चेज हुआ 300 से ज्यादा स्कोर, देखें कब -कब हुआ ऐसा

क्रिकेट

रन चेज से 5 मिनट पहले कोच के इस फैसले ने पलट दिया मैच, कुछ इस तरह भारत ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड

क्रिकेट

पिता पर लगे ‘धर्मांतरण’ के आरोप, क्लब ने खत्म की मेंबरश‍िप, जेमिमा ने डिप्रेशन से लड़ते हुए शतक ठोक भारत को फ़ाइनल में पहुंचाया

क्रिकेट

फूट-फूट कर रोई जेमिमा, टीम इंडिया को फाइनल का टिकट दिलाने वाली खिलाड़ी ने पूरे देश को किया भावुक

World Cup 2025 Jemima Rodrigues
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.