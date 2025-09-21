Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हराया, अभिज्ञान कुंडू ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

226 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की अंडर-19 टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे की जोड़ी ने तेज शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। भारत का पहला विकेट वैभव सूर्यवंशी के रूप में गिरा। वैभव ने 22 गेंदों में सात चौके और एक छक्का लगाते हुए 38 रनों की पारी खेली।

भारत

Siddharth Rai

Sep 21, 2025

भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हराया (Photo - EspnCricInfo)

Australia U19 vs India U19, 1st Youth ODI: हेनिल पटेल (तीन विकेट) तथा किशन कुमार और कौशिक चौहान (दो-दो विकेट) के बाद अभिज्ञान कुंडू (नाबाद 87 ) और वेदांत त्रिवेदी (नाबाद 61) के बेहतरीन अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत की पुरुष अंडर -19 टीम ने रविवार को पहले यूथ एकदिवसीय मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 117 गेंद शेष रहते सात विकेट से हरा दिया।

226 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की अंडर-19 टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे की जोड़ी ने तेज शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। भारत का पहला विकेट वैभव सूर्यवंशी के रूप में गिरा। वैभव ने 22 गेंदों में सात चौके और एक छक्का लगाते हुए 38 रनों की पारी खेली।

इसके बाद कप्तान आयुष म्हात्रे (छह) और विहान मल्होत्रा नौ के विकेट जल्द गंवा दिये। लेकिन बाद वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 30.3 ओवरों में 227 रन बनाकर भारत को सात विकेट से जीत दिला दी। अभिज्ञान कुंडू ने 74 गेंदों में आठ चौके और पांच छक्के लगाते हुए नाबाद 87 रनों की पारी खेली और वेदांत त्रिवेदी ने 69 गेंदों में आठ चौको की मदद से नाबाद 61 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया की ओर से चार्ल्स लैचमुंड ने दो विकेट लिये। हेडन शिलर ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की अंडर -19 टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को शुरुआत में ही झटका लगा। किशन कुमार ने पहले ही ओवर में दोनो सलामी बल्लेबाजों एलेक्स टर्नर और साइमन बज को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया।

इसके बाद स्टीवन होगन और विल मालाजचुक ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 33 रन जोड़े। इन दोनों बल्लेबाजों को हेनिल पटेल ने आउट किया। स्टीवन होगन ने 39 रन बनाये, विल मालाजचुक 17 रन बनाकर आउट हुये। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया।

इस दौरान वे ऑस्ट्रेलिया के नियमित अंतराल पर विकेट चटकाते रहे। टॉम होगन (40), आर्यन शर्मा (10), हेडन शिलर (नौ) और बेन गॉर्डन (16) रन बनाकर आउट हुये। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट पर 225 रन का स्कोर बनाया। जॉन जेम्स 68 गेंदों में छह चौके और एक छक्का लगाते हुए 77 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की अंडर-19 टीम के लिए हेनिल पटेल ने तीन विकेट, किशन कुमार और कौशिक चौहान ने दो-दो विकेट लिये। आर एस अम्ब्रिश ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

21 Sept 2025 04:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हराया, अभिज्ञान कुंडू ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

