IND vs AUS: लगातार दो 0 के बाद सिडनी में उतरे विराट कोहली और रच दिया इतिहास

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 1989 से 2012 के बीच 463 मैचों की 452 पारियों में 41 बार नाबाद रहते हुए 44.83 की औसत से 49 शतक और 96 अर्धशतक लगाते हुए 18,426 रन बनाए हैं। तेंदुलकर का सर्वाधिक स्कोर नाबाद 200 है। विराट कोहली ने 2008 से 2025 के बीच 305 मैचों की 293 पारियों में 46 बार नाबाद रहते हुए 57.71 की औसत से 14,255 रन बनाए हैं। विराट ने 51 शतक और 75 अर्धशतक लगाए हैं। कुमार संगाकारा तीसरे नंबर पर आ गए हैं। संगाकारा ने 404 मैचों की 380 पारियों में 41 बार नाबाद रहते हुए 41.98 की औसत से 14,234 रन बनाए हैं। संगाकारा ने 25 शतक और 93 अर्धशतक लगाए।