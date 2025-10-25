Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS: सिडनी में विराट कोहली ने रच डाला इतिहास, वनडे क्रिकेट का ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

Virat Kohli ODI Runs: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर 168 रन की साझेदारी की और अपनी 74 रन की पारी में टीम इंडिया के लिए विनिंग रन भी बनाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 25, 2025

Virat Kohli

कोहली ने सिडनी में रचा इतिहास (फोटो- IANS)

IND vs AUS 3rd ODI 2025: सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे में विराट कोहली ने फॉर्म में वापसी की। पहले और दूसरे मैच में खाता खोलने में असफल रहे कोहली ने 74 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी के दम पर विराट ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ दिया।

कोहली ने जड़ा 54वां अर्धशतक

विराट कोहली ने 81 गेंद पर 74 रन की नाबाद पारी खेली। इस पारी में विराट ने 7 चौके लगाए। पारी का 54वां रन बनाते ही वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट ने कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ दिया। विराट के वनडे में 14,255 रन हो गए। वे अब वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं।

सचिन तेंदुलकर ने 1989 से 2012 के बीच 463 मैचों की 452 पारियों में 41 बार नाबाद रहते हुए 44।83 की औसत से 49 शतक और 96 अर्धशतक लगाते हुए 18,426 रन बनाए हैं। तेंदुलकर का सर्वाधिक स्कोर नाबाद 200 है। विराट कोहली ने 2008 से 2025 के बीच 305 मैचों की 293 पारियों में 46 बार नाबाद रहते हुए 57।71 की औसत से 14,255 रन बनाए हैं। विराट ने 51 शतक और 75 अर्धशतक लगाए हैं। कुमार संगाकारा तीसरे नंबर पर आ गए हैं। संगाकारा ने 404 मैचों की 380 पारियों में 41 बार नाबाद रहते हुए 41।98 की औसत से 14,234 रन बनाए हैं। संगाकारा ने 25 शतक और 93 अर्धशतक लगाए।

विराट कोहली और तेंदुलकर के कुल वनडे रनों के बीच 4,000 से ज्यादा रनों का फासला है। कोहली एकमात्र खिलाड़ी हैं जो तेंदुलकर के करीब हैं। उनका करियर संभवत: वनडे क्रिकेट विश्व कप 2027 तक हो सकता है। ऐसे में सचिन तेंदुलकर का वनडे में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Published on:

25 Oct 2025 09:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: सिडनी में विराट कोहली ने रच डाला इतिहास, वनडे क्रिकेट का ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने जड़ा ऐसा शतक, पीछे रह गए कई दिग्गज, अब सचिन और पोंटिंग के क्लब में एंट्री

Rohit Sharma
क्रिकेट

IND vs AUS: लगातार दो 0 के बाद सिडनी में उतरे विराट कोहली और रच दिया इतिहास

Virat Kohli Smashed Fifty at Sydney Cricket Ground
क्रिकेट

शतक जड़ने के बावजूद रोहित शर्मा को इस बात का रह गया मलाल, टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए कही ये बात

Rohit Sharma and Virat Kohli (IANS- फोटो)
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ पर BCCI का आया रिएक्शन, देवजीत सैकिया ने किया ये वादा

BCCI President Salary
क्रिकेट

सिडनी में नहीं टूटी रोहित-विराट की साझेदारी, 11 ओवर पहले टीम इंडिया ने 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को रौंदा

Rohit Sharma and Virat Kohli Sydney ODI 2025
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.