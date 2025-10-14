Patrika LogoSwitch to English

2027 वनडे वर्ल्डकप खेलने का टूट सकता है सपना! अगर रोहित और विराट का नहीं चला ऑस्ट्रेलिया में बल्ला

IND vs AUS ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में जहां शुभमन गिल की कड़ी परीक्षा होगी तो रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी सभी की निगाहें टिकी होंगी।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 14, 2025

Rohit Sharma and Virat Kohli

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo Credit - IANS)

IND vs AUS 2025 Schedule: टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर तीन वनडे और पांच टी-20 मैच खेलेगी। वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी, पहला वनडे मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड और तीसरा 25 अक्टूबर को सिडनी में होगा, जहां शुभमन गिल टीम के कप्तान होंगे। वनडे सीरीज के बाद पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जहां सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे।

इस बार भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें टिकी हैं। यह दौरा टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी के जरिए 2027 में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्डकप की तैयारी के लिए खिलाड़ियों का आत्मविश्वास तय होगा। युवा कप्तान के कंधो पर टीम का भार है और काफी कुछ बदला भी है। ऐसे में ये टीम जीत से पहले आत्मविश्वास की तलाश में होगी। इससे पहले जब भारतीय टीम ने वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौर किया था, तब टीम इंडिया को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था।

रोहित और विराट पर सबकी नजर

हालांकि ये सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बेहद खास होने वाली है। दोनों ही बल्लेबाज अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हालांकि दोनों के आंकड़े ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर शानदार है। वनडे में 50 से अधिक का औसत और 5-5 शतक लगाने वाले ये दोनों बल्लेबाज फिर से गदर मचाना चाहेंगे। क्योंकि ये सीरीज तय करेगी कि रोहित और विराट आगे टीम इंडिया के लिए खेलेंगे या संन्यास लेंगे।

ऑस्ट्रेलिया में रोहित-विराट के आंकड़े

रोहित शर्मा और विराट कोहली के आंकड़े कंगारुओं की सरजमीं पर बेहद शानदार हैं। दोनों ने 5-5 शतक तो लगाया ही है साथ ही दोनों का औसत 50 से अधिक है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में 1,328 रन बनाए हैं, तो विराट कोहली उनसे एक रन कम यानी 1,327 रन बना चुके हैं। कोहली की ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी पारी 171 रन की है तो रोहित शर्मा ने नाबाद 133 रनों की अपनी सबसे बड़ी पारी खेली थी।

भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल।

