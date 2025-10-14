2027 वनडे वर्ल्डकप खेलने का टूट सकता है सपना! अगर रोहित और विराट का नहीं चला ऑस्ट्रेलिया में बल्ला

इस बार भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें टिकी हैं। यह दौरा टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी के जरिए 2027 में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्डकप की तैयारी के लिए खिलाड़ियों का आत्मविश्वास तय होगा। युवा कप्तान के कंधो पर टीम का भार है और काफी कुछ बदला भी है। ऐसे में ये टीम जीत से पहले आत्मविश्वास की तलाश में होगी। इससे पहले जब भारतीय टीम ने वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौर किया था, तब टीम इंडिया को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था।