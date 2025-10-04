Patrika LogoSwitch to English

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होंगे ये 2 खिलाड़ी, टीम में लौट सकते हैं 2 तुफानी गेंदबाज

India Tour of Australia 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया को 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ इन 2 गेंदबाजों की भी वापसी हो सकती है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 04, 2025

Rohit Sharma

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)

IND vs AUS ODI Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज 19 अक्टूबर से खेली जाएगी, जिसके लिए अगले सप्ताह टीम की घोषणा हो सकती है। इस टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस दौरे के बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। ऐसे में चयनकर्ता जसप्रीत बुमराह को आराम दे सकते हैं। ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या चोट की वजह से इस दौरे से बाहर रहेंगे, तो मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है।

गोल्ड कोस्ट पर पहली बार खेलेगी टीम इंडिया

भारतीय टीम को 19 अक्टूबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। दूसरा वनडे मुकाबला 23 अक्टूबर और तीसरा मैच 35 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होगी। कैनबरा, मेलबर्न, गोल्ड कोस्ट, होबार्ट और ब्रिसबेन में 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। टी20 सीरीज की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे तो रोहित शर्मा वनडे सीरीज में टीम के कप्तान होंगे।

रोहित शर्मा और विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले दोनों की वापसी बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में होने वाली थी लेकिन उस सीरीज को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का भी इस दौरे पर जाना तय है। हार्दिक पंड्या की जगह नितीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। अक्षर पटेल रवींद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती का भी चुना जाना तय माना जा रहा है।

टीम इंडिया के तेज गेंदबाद मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है तो चैंपियंस ट्रॉफी मिस करने वाले सिराज की भी किस्मत चमक सकती है। हालांकि वनडे सीरीज से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 टी20 मैचों की सीरीज ज्यादा महत्पूर्ण होगी, क्योंकि अगले साल टी20 वर्ल्डकप खेला जाना है और टीम इंडिया उससे पहले अपने परफेक्ट 11 की तलाश पूरी करना चाहेगी।

वनडे सीरीज के लिए संभावित टीम इंडिया

विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा/ मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, शुभमन गिल और संजू सैमसन।

