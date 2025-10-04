ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होंगे ये 2 खिलाड़ी, टीम में लौट सकते हैं 2 तुफानी गेंदबाज

रोहित शर्मा और विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले दोनों की वापसी बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में होने वाली थी लेकिन उस सीरीज को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का भी इस दौरे पर जाना तय है। हार्दिक पंड्या की जगह नितीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। अक्षर पटेल रवींद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती का भी चुना जाना तय माना जा रहा है।