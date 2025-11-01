Patrika LogoSwitch to English

भारत की हार के बाद एरोन फिंच ने खोला बड़ा राज़, गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठाए सवाल!

IND vs AUS T20 Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज के पहले दो मैचों से बाहर बैठने वाले अर्शदीप सिंह को लेकर अब एरोन फिंच ने भी सवाल उठाए हैं।

Vivek Kumar Singh

Nov 01, 2025

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल से चर्चा करते हुए (फोटो- IANS)

IND vs AUS T20 Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मेलबर्न में खेले गए मैच में भारतीय टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 125 रन पर ढेर हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 14वें ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में बारिश की वजह से रद्द हो गया था। इन दोनों मुकाबलों में भारत की ओर से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय टी20 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। जिसपर 2021 टी20 वर्ल्डकप चैंपियन टीम के कप्तान एरोन फिंच ने हैरानी जताई है।

कहां हो रही टीम इंडिया से गलती?

फिंच ने दुबई में खेले गए 2021 टी20 वर्ल्डकप में ऑस्ट्रेलिया को खिताब दिलाया था। वह इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज में कमेंट्री कर रहे हैं। दूसरे मुकाबले में हार के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए फिंच ने कहा, "रविवार को होबार्ट में होने वाले तीसरे मैच में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह प्लेइंग इलेवन में वापसी नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी होगी। अर्शदीप सिंह को टीम में होना चाहिए। टी20 क्रिकेट के बारे में मैंने एक बात सीखी है, जब आप बहुत ज्यादा बल्लेबाजों के साथ उतरते हैं, तो कभी-कभी जिम्मेदारी कम हो जाती है। बल्लेबाज मान लेते हैं कि कोई और काम पूरा कर देगा।"

फिंच ने आगे कहा, "भारत का ध्यान टी20 विश्व कप पर है और यह सीरीज उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए सही कॉम्बिनेशन खोजने की प्रक्रिया का हिस्सा है।” टीम इंडिया की गेंदबाजी के बारे में बात करते हुए फिंच ने कहा, "अगर कुछ और रन बनते तो चीजें आसान हो जातीं। बुमराह का पहला ओवर वाकई अच्छा था और उसने ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान किया। गेंदबाजों के लिए बोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं थे। कुछ और रन बन गए होते, तो मुकाबला थोड़ा रोमांचक हो सकता था"

अभिषेक शर्मा की जमकर की तारीफ

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की। अभिषेक की तारीफ करते हुए फिंच ने कहा, "अभिषेक शर्मा ने जो संयम दिखाया, उस लिहाज से यह उनकी बेहतरीन पारियों में से एक थी। उनके जैसे बल्लेबाज आपको मुश्किल में डाल देते हैं, और जब वह लय में आ जाते हैं, तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता है।" बता दें कि अभिषेक ने मेलबर्न टी20 में 68 रन की पारी खेली थी। ओपनिंग करने आए अभिषेक 8वें बल्लेबाज के रूप में आउट हुए और भारत को 125 तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Updated on:

01 Nov 2025 03:20 pm

Published on:

01 Nov 2025 03:19 pm

