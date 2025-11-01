भारत की हार के बाद एरोन फिंच ने खोला बड़ा राज़, गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठाए सवाल!

IND vs AUS T20 Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मेलबर्न में खेले गए मैच में भारतीय टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 125 रन पर ढेर हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 14वें ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में बारिश की वजह से रद्द हो गया था। इन दोनों मुकाबलों में भारत की ओर से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय टी20 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। जिसपर 2021 टी20 वर्ल्डकप चैंपियन टीम के कप्तान एरोन फिंच ने हैरानी जताई है।