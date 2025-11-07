तो इस वजह से संजू सैमसन का प्लेइंग 11 से कटा पत्ता! मोहम्मद कैफ ने बताई अंदर की बात

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अगर संजू सैमसन खेल रहे होते, तो कोई असमंजस की स्थिति नहीं होती, लेकिन शुभमन गिल के उपकप्तान के रूप में सभी मैचों में खेलने से संजू सैमसन दरकिनार होते दिख रहे हैं। जितेश शर्मा को संजू से बेहतर फिनिशर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन गिल को भविष्य के कप्तान और खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जा रहा है, इसलिए संजू ने अपनी जगह खो दी है। संजू का रिकॉर्ड शानदार है, उनका स्ट्राइक रेट लगभग 150 का है। लेकिन अब वे बल्लेबाजी के नंबर पोज़िशन के हिसाब से खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं।"