तो इस वजह से संजू सैमसन का प्लेइंग 11 से कटा पत्ता! मोहम्मद कैफ ने बताई अंदर की बात

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: EspncricInfo)
India vs Australia T20 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, तो दूसरे में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। पिछले दोनों मुकाबलों को जीतकर सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इन दोनों मुकाबलों में संजू सैमसन को मौका नहीं मिला। उनके प्लेइंग 11 से बाहर होने पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने संजू सैमसन के प्लेइंग इलेवन से बाहर होने की वजह बताई है।
कैफ का मानना है कि टीम मैनेजमेंट शुभमन गिल को टी20 फॉर्मेट का भविष्य का कप्तान मानते हुए उन्हें लगातार मौके दे रही है, जिसके चलते सैमसन अपनी जगह खो बैठे हैं। जितेश शर्मा को नंबर 5 या 6 नंबर पर बेहतर फिनिशर माना जा रहा है, जो उनके पक्ष में जा रहा है। वहीं, शुभमन गिल को भविष्य का कप्तान तैयार किया जा रहा है, इसी कारण सैमसन को बाहर बैठना पड़ा। जबकि सैमसन का रिकॉर्ड काफी अच्छा है।
कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अगर संजू सैमसन खेल रहे होते, तो कोई असमंजस की स्थिति नहीं होती, लेकिन शुभमन गिल के उपकप्तान के रूप में सभी मैचों में खेलने से संजू सैमसन दरकिनार होते दिख रहे हैं। जितेश शर्मा को संजू से बेहतर फिनिशर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन गिल को भविष्य के कप्तान और खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जा रहा है, इसलिए संजू ने अपनी जगह खो दी है। संजू का रिकॉर्ड शानदार है, उनका स्ट्राइक रेट लगभग 150 का है। लेकिन अब वे बल्लेबाजी के नंबर पोज़िशन के हिसाब से खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं।"
एशिया कप 2025 के दौरान शुभमन गिल को टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया था। इसके बाद यह तय हो गया कि वे हर मैच का हिस्सा रहेंगे। उन्हें ओपनिंग का मौका देने के लिए सैमसन को नीचे भेजा गया, हालांकि गिल का टी20 प्रदर्शन अभी तक अनियमित रहा है। वहीं, सैमसन अपने करियर के बेहतरीन फॉर्म में थे। आकाश चोपड़ा भी सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर करने के फैसले पर नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि सैमसन को बाहर करना समझ से परे है।
