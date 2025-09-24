IND vs BAN, Asia Cup 2025: बांग्लादेश ने टॉस जीता, भारत को दिया बल्लेबाजी का न्योता

टॉस के समय बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान जाकिर अली ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। वह (लिटन) अभ्यास सत्र के दौरान घायल हो गए और दुर्भाग्य से इस महत्वपूर्ण खेल से चूक गए। मैं उत्साहित हूं और इस खेल का इंतजार कर रहा हूं। हम एक टीम के रूप में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। हम उन पर रोक लगाने और उनका पीछा करने की कोशिश करेंगे।' सतह बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी लग रही है। हमें चार बदलाव मिले हैं।