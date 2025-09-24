IND vs BAN, Asia Cup 2025: बांग्लादेश ने टॉस जीता, भारत को दिया बल्लेबाजी का न्योता

IND vs BAN, Asia Cup 2025: एशिया कप सुपर-4 मैच दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ टॉस जीता और पहले बॉलिंग का निर्णय लिया। भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, जबकि चोटिल लिटन दास की जगह बांग्लादेश टीम की कमान जाकिर अली के हाथों में है। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, जबकि बांग्लादेश की टीम में चार बदलाव किए गए हैं।
टॉस के समय बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान जाकिर अली ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। वह (लिटन) अभ्यास सत्र के दौरान घायल हो गए और दुर्भाग्य से इस महत्वपूर्ण खेल से चूक गए। मैं उत्साहित हूं और इस खेल का इंतजार कर रहा हूं। हम एक टीम के रूप में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। हम उन पर रोक लगाने और उनका पीछा करने की कोशिश करेंगे।' सतह बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी लग रही है। हमें चार बदलाव मिले हैं।
टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, पिछले 4-5 मैचों में हम जो चाहते थे वह हमें मिल गया है और हम पहले बल्लेबाजी करके खुश हैं। हमें उन अच्छे कामों का पालन करना होगा जो हम कर रहे हैं और परिणाम अपने आप आएंगे। साथियों ने अपना काम किया है, कैच छूटना खेल का हिस्सा है। बहुत सुहावना (मौसम)। टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
बांग्लादेश (प्लेइंग-11): सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकिर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान।
भारत (प्लेइंग-11): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।